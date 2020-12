El derecho a la protesta ha sido desdibujado con el actuar delincuencial que sigue perpetrando un grupo de manifestantes que trabajan en el sector agroexportador. Ayer, cuando la Policía buscaba desbloquear la Panamericana Norte y Sur, los revoltosos atacaron con piedras a los efectivos, lo que desembocó en un violento enfrentamiento que dejó 26 agentes heridos. Además, se registraron otros hechos delincuenciales, como la quema de una ambulancia, que merecen una rápida investigación y sanción.

TIERRA DE NADIE

En declaraciones a RPP, el comandante general de la PNP, César Cervantes, informó que el operativo para liberar las carreteras se inició a las 6 a.m. con la participación de más de 1,000 efectivos. Asimismo, precisó que la intervención se dio porque se detectaron actos delictivos.

“Hay indicativos de que los manifestantes estarían cobrando a los transportistas a cambio de dejarles pasar por 30 minutos. Eso sería una extorsión”, dijo Cervantes.

Este delito fue también denunciado por Martín Ojeda, gerente del Gremio de Transporte Interprovincial, quien señaló a Perú21 que “mafias” exigen pagos a los transportistas a cambio de dejarles pasar. “Son peajes ilegales”, criticó.

Aunque se impuso el orden por unos minutos en Ica, una turba reapareció lanzando piedras con huaracas. Su uso recordó a los Espartambos, personajes vinculados a Tierra y Libertad (ahora Frente Amplio) que participaron en las protestas contra el proyecto minero Tía María en Arequipa.

El enfrentamiento dejó 26 policías heridos, cinco de ellos de gravedad por lesiones en el rostro por el impacto de piedras lanzadas con huaracas. Se reportó también seis protestantes lesionados.

QUEMAN AMBULANCIA

El desborde del caos ocurrió cuando una ambulancia del hospital Santa María del Socorro fue incendiada por una turba. El Gobierno Regional de Ica denunció que el hecho sucedió a las 8:45 a.m. y fue perpetrado por “manifestantes infiltrados”.

“Han agredido al chofer, lo han golpeado cuando lo bajaron del vehículo”, indicó Richard Sifuentes, director ejecutivo de Salud del GORE Ica, a Perú21. Agregó que el hecho ya fue denunciado para dar con los delincuentes.

“Hemos decidido que Francisco Sagasti renuncie por incapaz. No daremos un paso atrás”, dijo un protestante que no quiso dar su nombre. Antes se había escuchado la exigencia de una nueva Constitución. El mensaje es claro: desestabilización. No se debe olvidar que Movadef - Sendero Luminoso tiene como directiva infiltrarse en protestas agrarias, tal como reveló este diario el 3 de diciembre.

Los manifestantes también atacaron a los buses varados y hasta intentaron abrir las bodegas para robar las encomiendas, informó Ojeda.

En La Libertad, la situación no fue diferente. El operativo policial también se inició las 6 a.m. Alrededor de las 10:18 a.m., la Policía reabrió el tránsito en el puente Virú; empero, el cierre se mantuvo en Víctor Raúl, Nuevo Chao, San José y Chanquin.

A las zonas despejadas llegó una tropa del Ejército sin armas y utilizaron lampas para desbloquear la vía.

El Ministerio del Interior señaló que se reconoce el derecho a la protesta, pero recordó que bloquear carreteras, agredir a personas y a la Policía, y dañar la propiedad pública y privada son acciones ilegales. El ministro José Elice dijo que los vándalos habrían cometido al menos dos delitos: daño a la propiedad y resistencia a la autoridad.

DATOS:

- Producto de los enfrentamientos con la Policía, al menos 26 personas fueron detenidas en Ica y en La Libertad.

- El ministro del Interior, José Elice, señaló en Canal N que hay “infiltrados” en las manifestaciones . “Tenemos algunos nombres”, indicó. Añadió que no existe una dirigencia visible.

