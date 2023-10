“Lo que pasó en San Juan de Lurigancho, la noche del 15 de septiembre, es algo que no se veía hace mucho tiempo en el país. Lanzar una granada es un acto terrorista”. Al comandante PNP Juan Pablo Chenet, jefe de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), no le falta razón. Aquel día, unos extorsionadores arrojaron una granada defensiva búlgara marca Arsenal, modelo GHD-2, frente a la discoteca Xander’s, de San Juan de Lurigancho. El resultado fue 15 personas heridas, varias de ellas de gravedad.

“La sangrienta escena que se vio tiene su explicación. Ese artefacto explosivo tiene un gran poder de detonación; puede causar daños en un radio de 80 metros. Además, tiene esquirlas irregulares, filosas, que pueden penetrar el cuerpo humano y afectar seriamente diversos órganos”, manifestó.

Un objeto similar fue incautado la noche del 27 de septiembre, en una casa de San Borja, cuando agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri detuvieron a un venezolano, acusado de asesinar esa misma mañana a una mujer frente al mercado Lobatón de Lince. El extranjero estuvo a punto de detonar el artefacto.

El comandante Chenet afirmó que, hasta fines de septiembre, la UDEX decomisó 177 granadas de diverso tipo. De ellas, aproximadamente 20 fueron de la marca Arsenal, modelo GHD-2. Dijo que estos objetos son empleados, exclusivamente, por las Fuerzas Armadas, sobre todo en la zona del Vraem. Indicó, además, que un lote de estos explosivos fue adquirido por el Estado en 2016. Sostuvo que ahora los extorsionadores han optado por limar el número de serie de estas bombas para evitar que sean rastreadas (trazabilidad).

EXTORSIONES CON GRANADA EN AUMENTO

El uso de granadas para extorsionar ha ido en aumento. Hasta septiembre de este año, se han incautado 177 de estos artefactos, 25 de los cuales fueron empleados para amenazar o intimidar.

En 2022, la cantidad de granadas decomisadas por la UDEX fue de 124, de las cuales 22 se usaron para extorsionar. En 2021, el margen fue de 105 incautadas y 19 empleadas por mafias de extorsionadores. “La diferencia es que antes solo se dejaba el explosivo, incluso con un ramo de flores. Ahora las están explotando”, enfatizó el oficial.

Un ejemplo de esto fue lo sucedido la noche del 30 de septiembre, frente al hotel Aristo, de Lince. Dos sujetos, en moto, que formarían parte de la facción del Tren de Aragua denominada Hijos de Dios, arrojaron una granada frente a dicho establecimiento, lo que dejó como saldo tres heridos, entre ellos una trabajadora sexual. Además, los vidrios de diversos establecimientos quedaron totalmente destrozados. Y, a fines de agosto, en Los Olivos, extorsionadores hicieron estallar una granada en la avenida A, frente a un local de eventos.

El comandante Chenet señaló que parte de las granadas que se han encontrado provienen de las décadas del 70 al 90, en las que hubo compras en el Perú por el tema del terrorismo. A esas, aseveró, no se les puede hacer trazabilidad porque no hubo registros de las mismas o estos ya no existen. Indicó que había personas que se quedaban con este material y que también se registraban hurtos en los polvorines. En otros casos, eran guardadas como souvenirs en casas.

“Ahora, que surgió un mercado que los requiere para este tipo de acciones, muchos las han sacado de casa y las venden”, recalcó. Indicó que las más modernas, las búlgaras, provienen de compras hechas por el Estado en 2016. No descartó, asimismo, que un grupo ingrese por las fronteras.

Sobre el tema, César Ortiz Anderson, analista en seguridad y presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), expresó que los criminales que emplean granadas muestran un desprecio total por la vida propia y ajena. “Ellos están mandando un mensaje a las bandas rivales y a sus víctimas, que es el mensaje de la muerte. Cuando lanzas una granada en una discoteca, como ocurrió en San Juan de Lurigancho, se pone en riesgo la vida de mucha gente. Causa tremendo terror”, manifestó a Perú21.

En cuanto al origen de estos explosivos, no descartó que estas sean producto de la corrupción en algunas instituciones. “Cuando hay corrupción, se puede hacer todo. Además, estos explosivos pasan por la frontera. La corrupción está presente y es el gran mal del Perú”, acotó.

NO SOLO GRANADAS

Por otro lado, el jefe de la UDEX explicó que, además de granadas, las mafias emplean otro tipo de elementos, que también son altamente peligrosos. Están los artefactos pirotécnicos, como la ratablanca y la bomba trueno, y por otro, los explosivos de uso civil, como la dinamita y el anfo, que provienen, en muchos casos, de la minería ilegal. Narró que en 2022 atendieron 271 casos de extorsiones ligados al uso de pirotécnicos, explosivos de uso civil y granada. En lo que va del año, ya se cuentan 531 casos.

Uno de los que más llamaron su atención fue el ocurrido en 15 de septiembre en una de las puertas del Camal de Yerbateros. Ahí colocaron un kilo de explosivos, anfo y un detonador con su mecha. “Una granada tiene 75 gramos de explosivo. Y ahí habían dejado un kilo. Imagínese lo que hubiera podido ocurrir si estallaba. Habría habido mucho más heridos que en la discoteca de San Juan de Lurigancho y hasta muertos”, alertó. Refirió que esto se parece mucho a lo que empleaba, en su momento, el grupo terrorista Sendero Luminoso.

Coronel PNP VÍCTOR REVOREDO FARFÁN - Jefe de la Brigada Especial contra la Criminalidad Extranjera

‘Con la granada quieren indicar que ellos tienen la posesión de la zona rosa’

Para conocer más sobre el trabajo articulado que hace la Policía Nacional para frenar al Tren de Aragua, Perú21.TV conversó con el coronel PNP Víctor Revoredo, quien dirige la brigada contra la criminalidad extranjera. Revoredo detalla que la red criminal peruana Los Escorpiones intenta tomar la plaza de Lince y está en pugna con los delincuentes venezolanos, que usan granadas y asesinan a trabajadoras sexuales para hacer sentir su presencia.

¿En qué momento llega ‘Mamut’ a nuestro país? Porque él se hizo conocido cuando usted lo interroga después de capturarlo.

El Tren de Aragua se traslada al Perú aprovechando la amplitud de nuestras fronteras. (Héctor) Pietro Materano es enviado, ya que había estado purgando condena en este espacio recreativo criminal (penal de Tocorón). Es así que viene ‘Mamut’, trasladando las políticas internacionales del Tren de Aragua y se ubica en el bastión, primero en el Cono Norte de Lima, en las inmediaciones de Plaza Norte. Recuerde el mensaje que envió ‘Mamut’ a través de su fuerza criminal, conocida como Puros Hermanos Sicarios en San Juan de Lurigancho, en el que aparece, en el interior de un colchón, el cuerpo de un ciudadano venezolano vinculado a la trata de personas, y que, de acuerdo a la geolocalización, venía de Trujillo. Definitivamente ‘Mamut’ tiene un perfil criminal e irrecuperable. Ese personaje nunca más debe pisar ningún espacio; no tiene ningún lado de convivencia humana.

¿Por qué, para el Tren de Aragua, Lince y el Cono Norte son su bastión? ¿Qué hay allí?

La avenida Arequipa (en Lince) es conocida por su concurrencia en temas aislados (servicios sexuales) de varones que contratan a damas y trans. Eso ya tiene historia; definitivamente es el clima social y es un lugar donde existe gran concurrencia debido a las discotecas y discobares.

Mucha gente menciona que, si no hubiese demanda de servicios sexuales, no habría oferta.

Igual es el mercado de los celulares robados. Nosotros tenemos el diagnóstico, sabemos que en este momento estos irrecuperables, conocidos como el ‘Chino’, y la facción Los Mellizos, que también fueron capturados en el yate del Callao, son los que ahorita están pensando retomar el bastión de Lince. ¿Qué ha sucedido con esta chica (asesinada a fines de septiembre)? Estaba bajo extorsión del Tren de Aragua, que la elige y la asesina en esa zona donde ‘Chino’ intenta incursionar con Los Escorpiones. El mensaje de la granada no es directamente contra el hotel, es a la pasarela de la zona rosa y los delincuentes venezolanos quieren indicar que ellos tienen la posesión (territorial).

La gente pensaba que la granada se la habían tirado al hotel, ¿pero no es así?

Ellos lo conocen como la zona rosa, que es la pasarela donde ellos quieren demarcar su territorio. Ya en las últimas horas hemos intervenido a un sujeto de nacionalidad peruana vinculado a la línea de Los Vikingos o Los Escorpiones, y ha confirmado quiénes están detrás de la organización criminal y cómo se disputan la plaza. Es un personaje que está aliado también a temas extorsivos del transporte informal, que es la fachada. Cuando estos delincuentes peruanos son desplazados por el Tren de Aragua, los primeros se van al rubro del transporte informal y a la microcomercialización.

Sobre alias ‘Toro’, nosotros lo identificamos y lo revelamos en una portada de Perú21 el pasado domingo. ¿Quién es?

Tomamos conocimiento de la reunión de un cónclave criminal de reestructuración y recepción de personaje del Tren de Aragua, que se realizaba en un lugar conocido como Royal, un centro campestre que tiene muchas comodidades con piscina, para gente de buen recado económico. En ese momento la Policía Nacional de Perú llegó al lugar. Se verificó la información y ahora ya se sabe objetivamente que era el ‘Toro’ el que iba a recibir la posta para reemplazar a ‘Mamut’.

La Fiscalía y la Policía también anunciaron la captura de alias ‘Nino’, de la Dinastía Alayón, que también es una facción del Tren de Aragua. ¿Qué se sabe de este sujeto? ¿Qué tanta influencia tenía dentro del escenario delictivo de nuestro país?

En este momento hay un diseño estratégico, una línea de investigación preventiva, en la cual está encaminada la División de Investigación de Homicidios y la unidad de defensa contra la criminalidad extranjera. Existen las investigaciones de carácter complejo que muy bien vienen siendo lideradas por los fiscales Jorge Chávez Cotrina y César Changa.

¿Wanda del Valle dónde está?

Este plan se inició con ‘Mamera’ descubierto por la Policía Nacional del Perú con los aparatos de inteligencia. Wanda del Valle Bermúdez Viera sabe que pronto, muy pronto, se le acabarán las joyas manchadas de sangre por el ‘Maldito Chris’. Sabemos que ella viene gozando de eso con cuatro personajes que muy bien la custodian. Ya en su momento tendrá usted los resultados. A Wanda del Valle se le acabarán esas joyas, esos celulares que se llevó como botín de guerra y pronto tendrá que responder a la justicia.





