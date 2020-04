Éxodo en el Vraem: el camino de los cientos de jornaleros de la coca.

La crisis que atraviesa el mundo por el coronavirus se vive de una manera particular en el Vraem . Los jornaleros que cosechaban hoja de coca en campos de cultivo ilegales se están regresando a pie hacia sus lugares de origen pues la caída del precio de las drogas los ha dejado sin trabajo.

El 4 de abril, un grupo de 50 personas llegó a San Martín de Pangoa (Junín) después de tres días de caminata. Empezaron su travesía desde el distrito de Canayre (Ayacucho) y llegaron hasta el río Ene, donde unas camionetas de la Municipalidad de Pangoa los recogieron para trasladarlos hasta la ciudad. El grupo estaba conformado por hombres, mujeres, niños y hasta recién nacidos que presentaron síntomas de deshidratación.

“En la zona de Canayre, Pichari, Kimbiri, hasta Selva de Oro, hay mucha gente que ha estado trabajando, probablemente, en los cocales. Como en estos momentos todo está paralizado, los comités de autodefensa y alcaldes han tomado el acuerdo de retirar a toda la gente que no es del lugar porque no hay trabajo ni alimentos para ellos”, explicó a Perú21 el alcalde de Pangoa, Celso León.

Hasta ahora, a dicho distrito han regresado alrededor de 430 ciudadanos y todavía siguen bajando más grupos a pie, según le informaron al burgomaestre.

Jornaleros de los campos de cultivo de hoja de coca cruzan el Vraem caminando.

INTERVENCIÓN EN PICHARI

Una situación similar está ocurriendo en Cusco. El 1 de abril, la Policía intervino a un grupo de 95 personas que iban a bordo de un camión con destino a Huancavelica. Las personas habían caminado desde distintos campos de cultivo del Vraem hasta llegar al distrito de Pichari, donde un municipio de la zona les cedió un vehículo para que los regresara a su región. Sin embargo, la PNP no los dejó pasar debido a la orden de inamovilidad ordenada por el Ejecutivo.

Cuando trasladaron a los intervenidos para hacerles el control de identidad, los agentes identificaron a una persona con una requisitoria por tráfico ilícito de drogas.

Policía detectó a un requisitoriado por tráfico ilícito de drogas. (Foto: PNP)

“Como se ha afectado la comercialización del clorhidrato de cocaína, todas las familias que llegan a trabajar en la cosecha de hoja de coca ya no tienen dónde cobijarse ni qué comer. No tienen subsidio, no tienen seguro de salud, no tienen AFP, no tienen CTS, no tienen nada. Acá es donde se ve una de las tantas aristas de la problemática del narcotráfico”, comentó una fuente de la Policía del Vraem.

En Pichari han intervenido a 140 personas que se dirigían hacia Huancavelica y 60 que iban a Satipo (Junín).

“Van a seguir bajando muchos más. Esta crisis ha golpeado fuerte a los clanes del narcotráfico y, por lo tanto, a toda la cadena de producción”, comentó la fuente.

CAÍDA DEL PRECIO

La pandemia ha obligado que los países cierren sus fronteras. Por eso, se ha reducido notablemente los cargamentos de droga que están llegando al mercado asiático, europeo y norteamericano, que son los puntos de mayor demanda de estupefacientes.

Según el presidente de Devida, Rubén Vargas, la caída de consumidores ha ocasionado que el precio de la arroba de hoja de coca baje de S/110 a S/40 en el Alto Huallaga, lo cual está por debajo del precio de producción. Mientras tanto, el kilo de pasta básica de cocaína (PBC) se ha desplomado a US$300 y la cocaína, a US$500.

“La gran conclusión es que el problema de la coca ilegal en el Perú es consecuencia de un factor exógeno. Es decir, que se debe a la alta demanda de drogas en los mercados extranjeros”, explicó Vargas.

Sobre los jornaleros que están saliendo del Vraem, el presidente de Devida aseguró que se trata de mano de obra golondrina, o sea, que solo trabaja en la época de cosecha de hoja de coca.

DATOS

- El 6 de abril, la Dirandro incautó 21 kilos de cocaína dentro de un contenedor que iba a salir por el puerto del Callao. Estaban envueltos en ladrillos y tenían la inscripción ‘Oakley’ y en el lado anverso, el símbolo de Batman.

- Ayer en Ucayali, intervinieron a un comercializador de drogas conocido como ‘Ocho’ con 70 kg de PBC. Estaba acopiando el estupefaciente para sacarlo por Bolivia.