El futbolista, Junior Acha Pérez, exjugador de la reserva del Juan Aurich, desapareció el domingo 11 de julio en las aguas del río Huallaga cuando compartía con sus amigos y su enamorada. Él había llegado a la provincia de Bellavista, región San Martín, de visita semanas atrás.

De acuerdo a medios locales, Acha Pérez estaba con amigos en el río y al momento de intentar cruzar, debido a un calambre, fue arrastrado por las aguas y desapareció. “Llegamos a bañarnos al río, debido al fuerte calor. Todo marchaba bien y decidimos cruzar hacia una de las orillas. Al momento de regresar escuchamos que José Junior gritó e indicó que le estaba dando un calambre, ante ello nada pudimos hacer para auxiliarlo”, manifestó uno de los acompañantes.

Por su parte, Ariana Quintana, amiga del futbolista, pidió en declaraciones a RPP Noticias ayuda para encontrar el cuerpo de Acha Pérez.

“Mi amigo fue de vacaciones a donde eran sus familiares y tuvo un calambre y el río se lo llevó. Lamentablemente no encuentran su cuerpo porque no hay botes. Estamos desconsolados porque su mamá no puede viajar y su hermana tampoco. No nos dan noticias claras”, indicó.

En Facebook, Quintana sostiene que la Policía necesita botes especializados para poder continuar con la búsqueda, pues ellos no cuentan con los equipos necesarios.

“Pido de todo corazón. Pido una cadena de oración para que nuestro amigo aparezca”, precisó la joven.

Recordemos que, Acha Pérez integró la plantilla del equipo de reserva del Juan Aurich, también jugó en el River Pacora, CD Agropecuario Wilsterman de Olmos, entre otros clubes.

