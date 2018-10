Por Alan Benites



El aprista Luis Carlos Santa María, ex candidato a la alcaldía de Trujillo, descartó volver a postular en los próximos comicios ediles por el Apra , luego de perder las elecciones frente a Daniel Marcelo, de Alianza para el Progreso (APP).

“No creo que en el próximo plazo, no creo que en breve. Eso se tiene que analizar, pero hay que dar paso también a nuevos liderazgos, nuevas personas. Yo tengo dos periodos ya de haberme presentado como candidato y no quiero ser un candidato eterno que ocupe solamente ese espacio sin darle la oportunidad a nuevos liderazgos que quieran surgir”, indicó.

Luis Carlos Santa María reconoció que el divisionismo y el poco apoyo de este le pasaron factura. Por ello, arremetió contra el secretario regional del Apra en La Libertad, José Miranda. “Institucionalmente el partido no nos ha apoyado en nada. Esta ha sido una candidatura personal y de muchos apristas, no institucional. Para mí es como si no hubiéramos tenido secretario regional en esta campaña. No se ha aparecido para nada, no hemos tenido el soporte como partido”, sostuvo.

También dijo que espera que se haga una reestructuración en el Apra. Además, adelantó que este se daría entre enero y febrero, durante una convención nacional en la que se debería evaluar a todas las autoridades del partido.

LE RESPONDEN

El secretario del Apra en La Libertad, José Miranda, le respondió a Santa María. Aseguró que él “es una buena persona pero eso no es suficiente para ganar una elección”.

“El 80% de una campaña lo hace el candidato y lo demás es colateral. No va a decir yo soy candidato, y listo, me tiro al abandono. El candidato es quien hace las estrategias, le pone empuje, garra, corazón y es un líder que tiene que curar heridas (con sus rivales internos en del partido). Veo que no hizo eso, no convocó a la unidad partidaria”, manifestó.

Igualmente, reconoció que el partido no pudo apoyar de manera más efectiva la campaña porque no contaban con presupuesto para ello.

Sobre la posibilidad de que Santa María no vuelva a candidatear, refirió que “es muy lamentable porque es un buen candidato y lo que tendría que hacer es reforzar sus cualidades innatas de líder y no dejarse pisotear, acorralar o imponer su lista de regidores”, refirió.

DATOS

-El Apra perdió el sólido norte. En la provincia de Trujillo no ganó ninguna de las 11 alcaldías distritales. De las 12 provincias de La Libertad, solo triunfó en Chepén.

-El candidato aprista a la alcaldía de Trujillo obtuvo 106,683 votos. Alianza para el Progreso (APP), en tanto, ganó la comuna trujillana con 167,343 sufragios.

-La postulación de Santa María tuvo varios traspiés. Paúl Rodríguez, a quien le ganó en las elecciones internas, lo acusó de cometer fraude en estos comicios. Incluso, este presentó una tacha contra su candidatura.