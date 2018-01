Ex alcalde de Chiclayo encara a su ex gerente que lo acusa de recibir una coima

El ex alcalde de Chiclayo , Roberto Torres , tuvo hoy un careo con el ex gerente de Infraestructura de su gestión, Carlos Mendoza, durante la audiencia del juicio que se les sigue por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso Los Limpios de la Corrupción.

El ex burgomaestre, quien estaba exaltado, tildó de “sinvergüenza” y “mentiroso” a Mendoza, quien lo acusa de haberle pedido que sea un intermediario para solicitar una coima de S/80 mil al empresario Jorge Vértiz Cellerini. Ello a fin de que la comuna le otorgue una licencia de ampliación de construcción. Asimismo, asegura que Torres pidió un departamento.

“Por qué me vienes a hablar tonterías. Eres un sinvergüenza, un funcionario sinvergüenza es lo que eres, no sé qué es lo que has hecho... Habrás pedido para ti y ya te tiraste la plata”, le increpó Roberto Torres a Carlos Mendoza.

‘El Jefe’, quien en todo momento negó haber recibido dinero, también rechazó que haya pedido un apartamento. “Tiene miedo porque es un sinvergüenza… Él sabe dónde he vivido, para qué necesitaba un departamento. ¿Tú me lo has presentado a (Jorge Vértiz) Cellerini alguna vez?”, señaló.

El ex funcionario, en tanto, indicó que ‘El Jefe’, incluso, había solicitado, en un inicio, 100 mil dólares a Jorge Vértiz. “Yo no estoy mintiendo... Usted pidió 100 mil dólares y un departamento. Usted lo hizo, señor Torres. Yo no tengo un cuaderno anotado como usted de todo lo que ha recibido”, sostuvo.

En este caso también está involucrado el ex gerente de la empresa de servicio de agua Epsel, Martín Villanueva, quien fue liberado en octubre pasado. Él también tuvo una confrontación con Mendoza, a quien le exigió que “no mientas. No seas cobarde y acepta tu realidad... Tú nunca me has dado plata (S/12,500)”.

DATOS

- El empresario Jorge Vértiz se acogió a la terminación anticipada. Este reveló que depositó la coima de S/80 mil en la cuenta personal del ex gerente de Roberto Torres.



-El ministerio Público ha solicitado cinco años de cárcel contra el ex alcalde de Chiclayo por este caso.



-Tito Esteves, su abogado, fue quien solicitó la confrontación para que, según dijo, se determine que la única responsabilidad del delito recae en Mendoza, quien es colaborador eficaz.