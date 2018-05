El ex alcalde de Chiclayo , Roberto Torres , declarará en el juicio que le sigue por el presunto delito de colusión en las audiencias que habrían sido programadas para los días 24 y 28 de mayo, y 10 de junio. Por este caso, su pareja, Katiuska del Castillo , ‘La Jefa’, fue condenada a tres años y 10 meses de prisión luego de aceptar los cargos y acogerse a la conclusión anticipada.

Sin embargo, Tito Esteves, abogado del ex burgomaestre, dijo que su patrocinado no se declarará culpable. Aseguró que Torres no participó en la irregular negociación para direccionar la obra ‘Mejoramiento de la transitabilidad peatonal del pueblo joven San Cristian’, que la comuna chiclayana ejecutó en 2014.

El letrado señaló, además, que solicitará la participación, como testigos, del ex gerente de Logística de la comuna, Segundo Alcántara , y del empresario Salvador Fernández , quienes fueron condenados a 3 años y 10 meses de prisión suspendida por este proceso.



DATO

- Katiuska del Castillo retornó a prisión luego de este fallo. Ella estuvo presa desde setiembre de 2014 hasta el 31 de octubre de 2017.