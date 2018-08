El evento en la explanada del coliseo Gran Chimú de Trujillo, en el que César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), celebrará este viernes su cumpleaños número 66 con orquestas y fuegos artificiales, no tiene autorización de la comuna provincial ni de la Prefectura de La Libertad.

El subgerente de Defensa Civil del municipio, Enrique Mendoza, indicó que los dirigentes apepistas, que organizan el evento, no solicitaron los permisos correspondientes. Es más, dijo que si hacen la solicitud ya no se les otorgaría porque debieron hacerlo con siete días de anticipación. Por ello, indicó que el evento debería ser suspendido.

“No tiene autorización y en nuestra ciudad no hay nadie que tenga corona. Si no presentaron sus documentos no están autorizados y si hacen su evento será bajo su responsabilidad”, dijo.

El prefecto Fernando Armas, por su parte, señaló que no darán garantías a la actividad porque APP no cuenta con autorización edil. Agregó que la Fiscalía de Prevención del Delito y la Defensoría del Pueblo deberían intervenir en este caso.

Hernán Aquino, dirigente apepista en Trujillo, en tanto, aseguró que sí tramitaron los permisos. Incluso, dijo que tienen el apoyo de la Policía para que desvíe el tránsito en la zona. Por ello, afirmó que “pese a las trabas” celebrarán el cumpleaños de Acuña con 10 mil partidarios de APP.