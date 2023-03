Hace 6 años, el 15 de marzo del 2017, el Fenómeno del Niño Costero causó diversos estragos a lo largo del territorio peruano pero específicamente en el balneario de Punta Hermosa. Evangelina Chamorro se encontraba con su esposo Armando Rivera alimentando a los animales que tenían en un corral a 1 kilómetro de distancia del balneario cuando a las 2:30 de la tarde un poderoso huaico arrasó en toda la zona donde se encontraban. La pareja fue arrastrada por el agua con sus animales: 8 chanchos, 1 vaca y 1 becerro.

“Estábamos haciendo la limpieza cuando empieza un ruido, parecía piedra volquetera, una chancadora de piedras para construcción. Primero sentí ruido pero no le di importancia porque los camiones también sacan arena de por allí, hasta que más cerquita escucho la bulla y le digo: ‘¿Qué suena?’. No salí y seguía. ‘¿Pero qué suena?’. Y salgo a ver y había barro por todos lados. ‘¡El huaico!’, le digo y él trata de salir, regreso para agarrar mi celular y la cartera, la llave de la casa, pero él ya estaba parado en medio del lodo y el barro me tapa las rodillas. Regreso al costado del corral, pero el lodo me estaba jalando”, recordó Chamorro en una entrevista con El Comercio.

La pareja intentó aferrarse a los trozos de madera que flotaban a su lado pero era inútil. Intentaron nadar pero la fuerza del agua y el barro los volcaba y arrastraba con violencia. Así estuvieron por más de 500 metros, pasando al lado de personas que dudaban si ayudarla o no porque veían a Chamorro cubierta de lodo. Rivera fue rescatado mientras su esposa seguía siendo arrastrada por el huaico.

Así recorrió varios metros más hasta que pudo salir del agua lodosa por su propia cuenta, cuando finalmente se acercaron a ayudarla. Milagrosamente, Evangelina solo tenía moretones y heridas, pero ninguna fractura. La mujer fue atendida en la posta médica de San Bartolo y luego internada en el Hospital María Auxiliadora por la tarde. Su figura se tornó un símbolo de esperanza y fortaleza para todos los damnificados en el año 2017.

En total, el desastre ecológico produjo 101 fallecidos, 353 heridos, 19 desaparecidos, 141 mil damnificados, casi un millón de perjudicados en todo el país y más de 3 millones de dólares en pérdidas materiales. Los daños que viene generando el ciclón Yaku hoy en día aún no alcanzan el nivel de destrucción del Niño del 2017. No obstante, si es que no se toman medidas de prevención podrían legarse a cifras parecidas.