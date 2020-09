Estudio revela que hasta un 5% de empresas de Latinoamérica incrementarán su presupuesto en transformación digital

Mediante un estudio realizado por InterNexa llamado Adopción de la Transformación Digital, se reveló que el Perú se encuentra en el puesto 4 de 6 países de la región preocupado en implementar en sus negocios la transformación digital, algo que hasta unos meses antes de la pandemia no era tomada en cuenta.

Luis Villacorta, director de Negocios de Internexa Perú dijo que: “Todas las empresas del mundo han tenido que enfrentar cambios laborales y con seguridad uno de estos es que el teletrabajo, que antes era visto con algo de desconfianza y miedo, sea considerado ahora como una opción viable y necesaria que permite optimizaciones e incluso mayor productividad”.

El estudio también refleja que la adopción de estrategias digitales presenta distintos niveles de evolución dependiendo del tamaño de las organizaciones. El 51% de las grandes compañías está en la fase de “TransformAcción”, que permite tener resultados y consolidar procesos. Solo el 21% de las medianas y el 53% de las pequeñas y las micro empresas se ubican en esta misma etapa.

Mirando al sector educativo

Según el ejecutivo, uno de los rubros que estuvo menos preparado para esta transformación digital fue el educativo. “Aparte de buscar una buena atención para el alumno nos hemos olvidado del profesor. Él también necesita las herramientas y la capacitación necesaria para llevar una clase estructurada y adecuada para los estudiantes”, mencionó Villacorta.

Las instituciones educativas deben tener una buena aplicación de e-learning. En los últimos meses, diversas universidades e institutos compraron las licencias de empresas que ofrecen videollamadas y empezaron a dictar clases a través de ellas. Estas plataformas son buenas para reuniones y explicar temas puntuales, pero no para impartir enseñanza debido a que no se pueden cargar cursos, interactuar con el profesor correctamente, no hay contenido disponible 24/7 para que el estudiante decida en qué momento repasar, entre otras restricciones, revelaron.

Villacorta dijo que el objetivo de InterNexa es contribuir a la transformación digital: “El sector educativo necesita plataformas de e-learning; el retail, ya aplica soluciones de medición de temperatura; el minero, actualmente trabaja con aplicaciones de continuidad de negocio y uso de nuestro Cloud ‘Thunder’ para tener siempre la información resguardada y tomar las mejores decisiones; entre otros servicios”.

La transformación digital es la reinvención de una organización a través de la apropiada utilización de la tecnología para mejorar la forma de conseguir sus objetivos de negocio, finalizó el directivo.

