Establece y respeta los horarios. En casa pueden aparecer varias necesidades, como cuidar del hermano menor, ayudar con las tareas del hogar, las actividades de los otros miembros de la familia, etc. Por eso, es necesario establecer cuánto tiempo necesitas para una tarea y sacarle el máximo provecho. “Estamos siendo más conscientes de la importancia del tiempo. Quizás antes podías postergar trabajos, pero ahora no. Tu tiempo ya no depende exclusivamente de ti”, señala Castellares, pues deberás tener en cuenta a los demás miembros de tu hogar.