Alexander Manuel Pérez Gutiérrez (23), conocido como 'Gringasho' , espera se resuelva el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de tenencia ilegal de armas y municiones, tras la intervención policial realizada el pasado domingo en la ciudad de Trujillo .

Durante la audiencia, el sicario juvenil se defendió de los cargos que se le imputan y aseveró que fue la Policía la que "sembró" las armas incautadas.

'Gringasho' indicó que radica en Lima y solo había viajado al norte del país para "celebrar el cumpleaños de mi familia". Reiteró que no pueden juzgarlo por su pasado.

"A mí me han puesto cosas, los policías me han puesto cosas. No pueden decir que lo que encuentran en la calle es mío porque yo pasé, eso no es justo", agregó el ex convicto.

"O sea, si yo vengo a Trujillo tengo que pedir garantías para poder caminar. Yo tengo un pasado, de repente, pero cumplí mi pena y desde que salí me dediqué a trabajar en la ciudad de Lima y sigo para adelante", concluyó durante el tiempo que le brindó el juzgado para declarar.