“Esto es el colmo, pese al maltrato del que fui víctima, ahora me denuncian por hostigamiento”, indicó el periodista Edgar Alarcón Zavaleta a Perú21.

Él se enteró el último miércoles que la congresista de Fuerza Popular, Esther Saavedra, a través de su abogado, lo denunció en la comisaría de Tarapoto, región San Martín, y que el caso pasó a la Fiscalía.

La acusación fue interpuesta el pasado 7 de octubre, poco después de que fuera agredido por la parlamentaria y sacado a rastras de la sede judicial de esa ciudad. Ese día Saavedra se molestó porque el periodista la estaba grabando, previo a la audiencia por difamación y calumnia que ella le interpuso por una investigación sobre sus estudios primarios; y de la que luego fue absuelto.

“No entiendo por qué me ha denunciado por hostigamiento. Son pocas veces las que he podido acercarme a ella. Nunca la he abordado en un espacio privado, sino en público”, añadió Alarcón.

La denuncia por hostigamiento está en el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía de Tarapoto, a cargo de Nelly Verona. El lunes debe emitir un pronunciamiento.

INDIGNADO

Alarcón, además, dijo sentirse indignado por las declaraciones que la congresista dio esta semana ante la Comisión de Ética del Congreso de la República. Ahí negó que lo haya agredido y que, por el contrario, él debe ofrecerle disculpas. “No tiene sangre en la cara. Hay pruebas de la agresión y lo niega”, señaló el periodista.

Detención de periodista en Tarapoto. (Diario El Poder)

La presidenta de la Comisión de Ética, Janeth Sánchez, en tanto, indicó que la próxima semana votarán para definir si se le abre o no investigación. Indignado. Congresista negó agresión contra el periodista.

LEGISLADORA NO QUISO DECLARAR

Este diario intentó comunicarse con la legisladora Esther Saavedra para que pueda explicar el motivo de la nueva denuncia contra Alarcón.  A través de su despacho, nos indicaron que la acusación había sido archivada y que la

congresista “no quiere seguir con el caso” porque está afectada.