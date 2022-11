Desde este 2 de noviembre se inició la entrega del Bono Alimentario de S/270 para que las personas con la economía más vulnerable del país pueden hacer frente al alza del precio de los alimentos. Si eres uno de los beneficiarios del subsidio estatal, aquí te indicamos cuáles son las fechas de pago, de acuerdo con las modalidades de pago.

“Hoy empezamos a pagar el Bono Alimentario de 270 soles por persona, que está dirigido a la población pobre y pobre extrema, abarcando a 4 millones 200,000 peruanos”, indicó Dina Boluarte, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

El Bono Alimentario se creó a través del Decreto Supremo N° 003-2022-Midis y se entregará a personas mayores de edad, en situación de pobreza o pobreza extrema; y cuyo ingreso mensual de sus hogares no supere los S/1,025.00. Conoce cuándo puedes recibir este beneficio.

¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES DE PAGO DEL BONO ALIMENTARIO?

Estas son las modalidades de pago del Bono Alimentario, que se entregará hasta el 30 de abril de 2023.

Depósito en cuenta: si tienes una cuenta en alguna entidad financiera, se depositará de manera automáticamente, según el cronograma de pagos. Eso te permite retirar el dinero en cualquier momento a través de cajeros automáticos o agentes autorizados.

si tienes una cuenta en alguna entidad financiera, se depositará de manera automáticamente, según el cronograma de pagos. Eso te permite retirar el dinero en cualquier momento a través de cajeros automáticos o agentes autorizados. Billetera digital: Las billeteras digitales te permiten disponer de tu Bono Alimentario de manera virtual. Para cobrar, necesitarás contar con un celular de gama media con línea a tu nombre.

Las billeteras digitales te permiten disponer de tu Bono Alimentario de manera virtual. Para cobrar, necesitarás contar con un celular de gama media con línea a tu nombre. Carritos pagadores: los carritos pagadores o empresas transportadoras de valores (ETV) llegarán a las localidades más alejadas del país, especialmente de la sierra y selva, donde no existen entidades financieras.

los carritos pagadores o empresas transportadoras de valores (ETV) llegarán a las localidades más alejadas del país, especialmente de la sierra y selva, donde no existen entidades financieras. Pago en agencias bancarias: se entregará en las agencias del Banco de la Nación a través de sus ventanillas, únicamente a las personas que no tienen cuenta de bancos o entidades financieras ni tampoco una línea celular a su nombre.

Bono Alimentario 2022 se podrá cobrar en ventanillas del Banco de la Nación (Foto: Andina)

¿CUÁNDO ME TOCA RECIBIR EL BONO ALIMENTARIO?

El pago se divide en grupos, de acuerdo con el perfil de cada beneficiario. A continuación, conoce las fechas.

Grupo 1

Para personas con cuentas bancarias y billeteras digitales activas como Yape, Tunki y Agora.

El depósito del pago para estas personas inicia el 2 de noviembre.

Grupo 2

Carritos pagadores de empresas transportadoras de valores (ETV) en puntos focalizados de las comunidades, especialmente de las zonas andinas y de la selva, donde no hay infraestructura del sistema financiero. L

El inicio de pago será a partir del 9 de noviembre.

Grupo 3

Para ciudadanos sin cuentas bancarias y que no tienen celular a su nombre. Recibirán el subsidio mediante ventanillas del Banco de la Nación.

El pago se hará desde el 2 de noviembre.

Grupo 4

Para beneficiarios que no tienen cuentas bancarias y que cobrarán por billetera digital

La apertura de billeteras digitales para recibir el bono empieza el 24 de noviembre.

¿QUIÉNES CALIFICAN AL BONO DE 270 SOLES?

Según la Ley 31538, que creó el bono alimentario, estos son los requisitos que deben reunir los beneficiarios.

Ser mayores de edad.

Estar en condición de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo con el Padrón General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

Estar en el Registro Nacional para medidas COVID-19 en el marco de la Emergencia Sanitaria (Registro Nacional).

COVID-19 en el marco de la Emergencia Sanitaria (Registro Nacional). El ingreso mensual de sus hogares no debe superar el monto de la remuneración mínima vital de S/1,025.00.

No deben estar registrados en planilla pública y privada , exceptuándose a los pensionistas, sobrevivientes y a la modalidad formativa.

, exceptuándose a los pensionistas, sobrevivientes y a la modalidad formativa. Pertenecer a hogares de los programas Juntos, Contigo y Pensión 65 que no hayan recibido la subvención adicional extraordinaria que se viene entregando desde agosto último.

SOLO CONSULTA CANALES OFICIALES Y EVITA ESTAFAS

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, si bien destacó que se ha venido trabajando con diversos bonos y ha ido perfeccionando la comunicación con los beneficiarios, pidió a los ciudadanos consultar solo canales oficiales para evitar estafas.

La titular del Midis hizo un llamado a los ciudadanos para que consulten solo los medios oficiales y no acudan a tramitadores, no compartan información personal, no acepten ayuda en grupos de redes sociales ni consulten otras páginas de dudosa procedencia.