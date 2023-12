Definitivamente el hecho que marca este año que se va es la lucha contra el crimen organizado, específicamente contra la temible red criminal Tren de Aragua y sus diferentes facciones distribuidas en todo el Perú. Tal ha sido la incursión de esta megabanda sanguinaria que, además de sumar cuantiosas víctimas en Lima, también le puso precio (40 mil dólares) a la cabeza del coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Homicidios de la Dirincri.

En entrevista para Perú21, Revoredo Farfán sabe perfectamente que no es un caso común ni cualquiera. “Nosotros somos la primera línea en la lucha contra la criminalidad. Somos los que tratamos de llevar una vela, pero una vela verdaderamente encendida a esos deudos que reclaman justicia. Vamos a continuar en esta lucha hasta que Dios nos permita”, asegura.

Ante un balance de lo ocurrido en estos 365 días, Revoredo reflexiona y califica que el país se ha visto sucumbido nuevamente ante una pandemia, pero esta vez de índole criminal que ha ido mutando.

“Es un tema nunca antes visto. Es una pandemia de carácter criminal que trae una lectura de una recesión. Tuvieron un encierro. Y ahora, este año, que ya se liberó la calle, salieron con todo. El Tren de Aragua ha puesto en escenario una serie de hechos no antes vistos. Tenemos personas introducidas en colchones, en maletas, cuerpos incinerados, cuerpos descuartizados. Una lectura criminal que no hace más que generar temor dentro del grupo criminal porque estos hechos son grabados y posteriormente son difundidos. Al ver que en el transcurso del desarrollo de sus actividades criminales iban siendo golpeados también, ellos iban mutando. Iban mutando. Y se iban trasladando a ciertos delitos de impacto. Como lo es la extorsión, como lo es el tráfico ilícito de terrenos”, señala.

Uno de los puntos flacos que hace mención y que sería una de las causas que ha incrementado el índice de crímenes es la ausencia del principio de autoridad, por lo que estos criminales consideran a cualquiera que le haga frente como un enemigo.

Pese a la adversidad, el coronel PNP Víctor Revoredo confía en su equipo y hace llegar su compromiso con la población de erradicar a esta temible organización criminal.

“Acá estamos para enfrentar a estas mentes criminales que quieren manejar a su manera estos espacios en San Juan de Lurigancho, en San Martín de Porres, donde quieren convivir como favelas salvajes y descuartizar”, indicó.

Sin embargo, lamentó profundamente que, pese a todo el esfuerzo, sacrificio y peligro que corren para dar con los integrantes, exista indiferencia por parte de algunos operadores del Estado.

“Imagínense cómo se siente cuando se ha ganado un partido en la cancha y en la mesa se lo voltean. Definitivamente eso es el dolor más grande. A eso yo no le encuentro otro significado. El significado es claro. A esto se le llama traición. No existe, ni encontraré otro significado. Yo he visto rodear la granada a mi lado, en el caso del búnker; sin embargo, en este momento se necesita el compromiso”, manifestó.

