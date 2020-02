El Decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamoza, advirtió sobre el impacto que tiene para nuestro país la paralización de los laboratorios en China, país de donde proviene gran cantidad de los medicamentos necesarios en el Perú.

Además recalcó la importancia de que el Estado peruano se organice para afrontar la inminente alza de precios a causa del cierre de la plantas del país asiático tras el origen del nuevo coronavirus.

“El coronavirus ha hecho que muchas plantas cierren. Plantas que fabrican principios activos para los medicamentos. China es el abastecedor del 28 % de principios activos para Europa y 26% para el laboratorio de Estados Unidos. Para América del Sur, más del 50% de laboratorios se proveen de China. Al haber cerrado estamos ante un posible desabastecimiento de medicamentos”, detalló en conversación con Canal N.

Sostuvo que esto incluye a los medicamentos de todo tipo. “Estamos hablando de todos los medicamentos, estamos hablando de analgésicos, antirretrovirales, y esto es grave", explicó Javier Llamoza.

Llamoza informó que durante una reunión con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) y los proveedores del Estado se hizo una “mesa de trabajo” para que la caída de los medicamentos no sea extrema.

“La industria nacional ha dicho que ellos tienen insumos para determinados meses, no para completar todo el año, porque no reciben las órdenes, porque no hay un compromiso de que se les pida todo lo que se necesita por un año, entonces ellos compran de manera permanente”, dijo el decano, al tiempo de alertar de un posible incremento de precios en los medicamentos a raíz de este cierre.

“Hoy China cerró y ya hay una ruptura, esto va a significar probablemente que el precio se incremente porque los laboratorios van a buscar a otros laboratorios que les provean estos insumos en otros países. El Estado tiene que ver la manera de afrontar este probablemente alza de precios que pueda existir”, concluyó en representante de la institución.