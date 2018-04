El ciudadano estadounidense Tony Perales (60) mató a su esposa, Deysi Flores (25), de 12 puñaladas. El crimen ocurrió el viernes a las 10 de la noche en la casa donde vivía el matrimonio, en la Urb. San Agustín en el distrito de Yanahuara , Arequipa . La amiga de la víctima, Kiara Cornejo, presenció todo.

Ella contó a la Policía que cuando el hombre llegó a la casa empezó a discutir con Flores, luego tomó un cuchillo de cocina, se abalanzó sobre ella y la apuñaló. “Pensé que también me mataría y me lancé por la ventana”, narró.

Cornejo cayó desde el segundo piso y se levantó pidiendo ayuda. Los vecinos llamaron a serenazgo, bomberos y PNP. Cuando llegó la ayuda, Flores estaba muerta y Perales se quejaba de dolor de estómago. Según la PNP, habría intentado quitarse la vida tomando veneno.

De acuerdo con la necropsia, Flores recibió 12 puñaladas, en el brazo, el pecho y el cuello, la que le quitó la vida le perforó la tráquea. Según contó Perales, el viernes a las 5 de la tarde, su esposa lo llamó para decirle que su amiga Kiara, no se sentía bien y por eso la iba llevar a la casa. Él se molestó, porque no era la primera vez que ocurría. “Le pregunté si había tomado y me dijo que ella no, pero sí su amiga”, indicó.

Tony que trabaja como profesor de inglés en un colegio, salió molesto de su casa, compró dos botellas de vino y las bebió en un parque que está a pocos metros. Perales aseguró que esa escena, de él tomando vino fue lo último que recuerda. “Cuando desperté, estaba en el hospital, no sé qué pasó”, dijo.