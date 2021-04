Los Estados Unidos y Noruega apoyarán al Perú en la protección de la Amazonía. Ambos gobiernos firmaron un acuerdo con el Estado peruano para financiar programas que erradiquen las actividades ilegales que se practican en la selva. El compromiso también es fortalecer la participación de pueblos indígenas, para que con una colaboración conjunta se prevengan los delitos ambientales.

El documento lo suscribieron los representantes de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid), el Ministerio del Clima y Medio Ambiente de Noruega y el Ministerio del Ambiente (Minam), la finalidad es acabar con la tala ilegal, el tráfico ilícito de fauna silvestre y minería ilegal que tanto daño le hacen a la Amazonía peruana.

El Minam recordó que el pasado 10 de marzo se creó la Unidad Funcional de Delitos Ambientales (Unida), para el seguimiento de los delitos e infracciones ambientales. Además, implementará medidas para reconocer y proteger a los defensores de nuestra naturaleza, que muchas veces han sido atacados y hasta asesinados por proteger la naturaleza.

Sanción

“Se promoverá la coordinación del Estado para prevenir o responder frente a las actividades ilegales y sobre todo para proteger la integridad quienes protegen nuestra naturaleza. Fortalecer la capacidad de respuesta a los delitos contra los defensores ambientales”, indicó el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría.

El convenio incluye el trabajo conjunto del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), además incluyen al Poder Judicial y al Ministerio Público para una coordinación más directa.

Gracias a este acuerdo el gobierno peruano recibirá de la Agencia Noruega para Cooperación al Desarrollo, US$ 3.4 millones, y de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos US$ 20.5 millones para el periodo 2020-2022. Las regiones que se beneficiarán con esta intervención serán: Loreto, Madre de Dios y Ucayali.

Más convenios

El Minam resaltó que este no es el primer acuerdo a favor de la Amazonía peruana. En diciembre de 2019, Norad contribuyó con US$ 2 millones y Usaid con 23 US$ millones para el proyecto Pro-Bosques de Usaid que tiene un período de ejecución del 2020 hasta el 2023. Este proyecto se desarrolla en Loreto y Ucayali. Pro-Bosques es un plan que busca la modernización del sector forestal del Perú generando sostenibilidad. El objetivo es conservar la biodiversidad y reducir las emisiones de carbono.

“Estamos muy complacidos con este nuevo convenio que nos permitirá seguir apoyando al Perú en su lucha contra los delitos forestales en la Amazonía peruana. Se sabe que en el 2019 existían 23,000 denuncias en investigación y que, a pesar de la pandemia, los crímenes ambientales no se han detenido. Pero con este acuerdo estamos dando un paso adelante para frenar su despiadado avance”, señaló el director de Usaid en Perú, Jene Thomas.

