El Hospital Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud informó que pese a la pandemia mantiene el tratamiento de sus 200 pacientes que padecen hemofilia severa, una enfermedad que provoca exagerados hematomas en sus cuerpos y profundos sangrados.

Roger Huaya de 23 años sufre de este mal desde sus primeros gateos; apenas tenía 8 meses de nacido y comenzaron a aparecer grandes contusiones en sus rodillas, se trataba de un hecho extraño y anormal que alertó a su madre. Fue llevado de inmediato al hospital Rebagliati donde le diagnosticaron hemofilia severa tipo A.

Sin embargo, gracias al tratamiento completo que hasta ahora se le brinda en EsSalud, se evitó que pierda la vida; la hemofilia no tiene cura, es un trastorno hemorrágico hereditario, trasmitido únicamente de madre a hijo.

EsSalud explicó que las personas que padecen esta enfermedad tienen problemas para coagular la sangre debido a la falta de ciertos factores en su sistema sanguíneo, lo que se desencadena en graves hemorragias que pueden llevarlo a la muerte y se dan principalmente en las articulaciones, tracto digestivo, el sistema nervioso y la cabeza.

La hemofilia debe ser detectada en la primera infancia, por lo que resulta vital la observación de los padres hacia sus bebés.

“Las personas con hemofilia severa podrían presentar hematomas después de la colocación de alguna vacuna simple intramuscular, además suelen ocurrir sangrados exagerados en las articulaciones cuando el bebé o niño sufre caídas al comenzar a gatear o caminar”, advierte la Dra. Gloria Chumpitaz, Jefa del Servicio del Departamento de Hematología del Hospital Rebagliati y vocera de EsSalud

Vivir con la hemofilia

Una vez detectada la enfermedad, el Seguro Social de Salud destina un equipo multidisciplinario para el paciente, integrado por un hematólogo, enfermera, genetista, gastroenterólogo, odontólogo y trabajadora social. Los padres del paciente son integrados a un programa especial denominado “Padres empoderando padres”.

En este se les enseña a aceptar la deficiencia y cómo administrar el medicamento que permitirá la coagulación de la sangre en los pacientes. Reciben además una guía médica que les posibilita manejar la enfermedad desde casa dado que los pacientes logran administrarse ellos mismos vía endovenosa, la medicina que necesitan.

Testimonio

“El tratamiento es profiláctico, yo me pongo la medicina que se llama factor 8, tres veces por semana. El medicamento me lo dan aquí en EsSalud mensualmente, busco un lugar tranquilo en casa, preparo la jeringa, ubico una buena vena y me inyecto lentamente”, señala Roger mientras se aplica la medicina y se alista para ir al trabajo, es ingeniero mecatrónico en una prestigiosa universidad del país.

El tratamiento hizo que Roger lleve su vida sin complicaciones incluso a pacientes que se encuentran en diferentes puntos del país, según indicó EsSalud.

“Lo que se ha hecho, además de atender a los pacientes de Lima, es enviar productos para la coagulación hacia Iquitos, Ica, Ayacucho y Pucallpa, a fin de que las personas continúen su tratamiento en medio de esta pandemia y no tengan sangrados severos”, acotó la Dra. Gloria Chumpitaz.

La pandemia alteró varios procedimientos a nivel mundial; sin embargo, el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud ha continuado con el tratamiento al 100% de sus 200 pacientes que padecen hemofilia severa, permitiéndoles una vida normal y productiva.

