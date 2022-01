¡TODO UN GUERRERO! Entre aplausos y arengas, José Fernández Yesquén fue recibido en su vivienda por sus familiares y vecinos, luego de permanecer más de 100 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Cortez Jiménez de la Red Asistencial Tumbes de EsSalud por Covid-19.

Tras vencer esta terrible enfermedad, este maestro retirado de 64 años y padre de tres hijos, conmocionó a todos los presentes por su lucha perseverante y fue despedido entre lágrimas por el personal médico del mencionado nosocomio.

Christhian Dávila, médico intensivista de UCI Covid-19 de EsSalud Tumbes, señaló que el paciente ingresó en octubre del 2021 con un cuadro severo de neumonía y a esto se le sumó su problema con la diabetes. En ese sentido, fue intubado de manera inmediata por los médicos.

“Cuando tuvimos la fortaleza de intubarlo, hablé con él, le prometimos que juntos lucharíamos para sacarlo adelante, y hoy ya se encuentra reunido con sus familiares. Él es un paciente diabético que ingresó con una insuficiencia respiratoria severa debido al virus, pero pese a su lucha, él fue dado de alta”, señaló el médico.

En tanto, el adulto mayor se mostró muy emocionado y durante su alta médica, rodeado de los profesionales de la salud, instó a la población a cumplir las medidas de bioseguridad para evitar más casos de esta enfermedad.

“Estoy muy agradecido, si el personal no hubiese estado junto a mí, no sé qué habría pasado. Esto no es un juego, tarde o temprano te puede quitar la vida, la población no hace caso, debe enmendar sus errores”, señaló reflexionando sobre el alza de contagios en esta tercera ola.

Por su parte, Mabel Fernández Herrera, hija del paciente, recibió a su padre al borde de las lágrimas, luego de tantos días de incertidumbre. Asimismo, agradeció a los médicos por la dedicación que tienen para lograr la recuperación de los pacientes.

“Tenemos sentimientos encontrados, luego de tres meses mi papá sale vencedor, me siento muy agradecida por todo el apoyo brindado por el equipo Covid-19. Pido a las personas a que tomen conciencia y respeten las normas”, señaló.

Por último, el médico Christhian Dávila recomendó completar el esquema de vacunación contra la Covid-19 para evitar desarrollar formas graves de la enfermedad que puedan desencadenar un caso que amerite internamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Es necesario precisar que, hasta la fecha EsSalud Tumbes ha hospitalizado a más 1430 personas con Covid-19. Asimismo, la Red ha dado de alta a más 897 pacientes.

