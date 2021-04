El Seguro Social de Salud (EsSalud), advirtió que los pacientes con esquizofrenia tienen hasta tres veces más el riesgo de morir por COVID-19, debido a que además de la fiebre, desniveles de saturación y dificultad para respirar, este grupo de personas desarrollan cuadros críticos de llanto, ira y agresividad, incluso contra ellos mismos y contra quienes los atienden.

“La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica, un trastorno mental en el que el paciente está fuera de la realidad, incluso puede creer escuchar voces, llorar o reír sin razón, incluso creer que su propio médico le hará daño”, comentó el doctor Jeff Huarcaya, médico psiquiatra e investigador del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud.

Cifras

El año pasado, en el referido hospital, se reportaron 15 casos de pacientes esquizofrénicos que habían contraído el nuevo coronavirus; sin embargo, en lo que va del 2021, la cifra ha aumentado considerablemente, registrándose en el primer trimestre 15 pacientes con esquizofrenia que llegaron por emergencias a causa del COVID-19.

Tratamiento

Para el especialista, la familia de una persona con esquizofrenia cumple un rol fundamental ya que muchos de los pacientes no suelen comunicar sus síntomas. Por ello, la fiebre, dificultad al respirar y la pérdida del apetito deben ser alertados de inmediato.

“En este momento tenemos a 12 personas hospitalizados que tienen COVID-19 y esquizofrenia. Ellos reciben, aparte del tratamiento COVID y soporte emocional, la continuidad del tratamiento psicofarmacológico que nosotros brindamos de forma personalizada a cada uno de ellos”, sostuvo el galeno.

Además, el doctor resaltó que no todos los casos ameritan una hospitalización, las personas esquizofrénicas también pueden llevar un tratamiento desde casa. La familia debe aislarlo, pero no emocionalmente, sino estar en constantes comunicación con el ellos, explicarle lo que viene ocurriendo para no generar miedo ni incertidumbre.

¿El COVID-19 provoca esquizofrenia?

“La evidencia actual de este nuevo coronavirus como agente causal de psicosis todavía está en estudio, pero la evidencia nos invitar a sospechar de que es muy probable que pueda generar estos síntomas psicóticos”, precisó Jeff Huarcaya.

Finalmente, el médico indicó que estudios en el extranjero han comprobado que el SARS CoV-2, al ingresar al cerebro, genera psicosis, es decir, el primer síntoma de la esquizofrenia, pero esto aún está en investigación.

