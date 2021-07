El Seguro Social de EsSalud , informó hoy que el Centro de Atención de Medicina Complementaria (CAMEC), de la región La Libertad, reinició sus atenciones presenciales, por consulta externa, con el propósito de afianzar los tratamientos terapéuticos que venía brindando en forma virtual a pacientes con manifestaciones leves a causa del nuevo coronavirus, post Covid-19 y personas que padecen de enfermedades crónicas.

De esta manera, el citado servicio, de modo gradual reinicia sus actividades presenciales que, para este primer período, incluye los servicios orientados a lograr la rehabilitación integral de los pacientes Post Covid-19, que llevan y/o que necesitar concluir su terapias físicas, respiratorias, emocionales y espirituales. Asimismo, se retomó la atención a pacientes con patologías crónicas y agudas leves que ya se atendían antes del inicio de la pandemia, informó, el coordinador Departamental del CAMEC, Dr. José Luis Fernández Sosaya.

El especialista del Seguro Social en La Libertad, resaltó, el restablecimiento paulatino del CAMEC sobre todo para que las personas que han sido afectadas por el nuevo coronavirus, reciban el soporte necesario para que puedan superar las secuelas que deja este mal y sobre todo para que mejoren su patrón respiratorio, recuperen su fuerza muscular y puedan superar el estado de ansiedad o depresión producto de dicha afección.

Entre las terapias que se realizan, se encuentran la fisioterapia que utiliza plantas medicinales en el campo de la prevención o recuperación de una enfermedad, articulándose con la atención convencional de los establecimientos de salud de la Institución. La fisioterapia aborda las afecciones osteomioarticulares que se han incrementado a consecuencia del confinamiento y sedentarismo. Del mismo modo, el soporte en la rehabilitación respiratoria de los pacientes Post Covid.

El apoyo terapéutico presencial del CAMEC, alcanza a los pacientes que padecen enfermedades crónicas, como; diabetes, hipertensión arterial, osteoartritis, dorsalgia, trastornos de ansiedad y otros. En este servicio se promueven estilos de vida saludables, con la práctica de las actividades psicofísicas como el taichí, yoga, relajación, meditación y también orienta al paciente para que lleve una alimentación saludable.

El personal de enfermería y psicología, organiza Talleres Educativos y prácticas grupales, ya que es importante incidir en la corrección de factores de riesgo que los condicionan al desarrollo de estas enfermedades crónicas y agudas leves.

“La apertura de la atención presencial ha generado amplia satisfacción en los usuarios por la expectativa que tenían en volver a ser atendidos, sobre todo en aquellos que adolecen de enfermedades donde la Medicina Complementaria ha demostrado tener buena eficacia y satisfacción por parte del usuario”, sostuvo el Dr. Fernández Solaya.

Resaltó, que cada vez son más personas que confían en estos tratamientos que abordan de modo integral al ser humano en su esfera física, mental, emocional y espiritual. Los logros y beneficios demostrados han conllevado a que la Gerencia de Medicina Complementaria de EsSalud, sea reconocida como Centro Colaborador de Medicina Tradicional y Complementaria para las Américas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Otras terapias que vienen siendo aplicadas, son la acupuntura y moxibustión. Del mismo modo, este Centro cuenta con la Farmacia Natural, dispensa los productos naturales indicados por los profesionales de la salud durante la consulta.

Las atenciones en el CAMEC, se brindan en la Casona Bracamonte ubicada en el Jr. Independencia N° 441, Plaza de Armas, región La Libertad. Este servicio lo integran, médicos, enfermeras, psicólogos, fisioterapistas, químicos farmacéuticos y personal técnico en enfermería. El horario de atención es de lunes a viernes de 8.00 a.m. a.m. 7:00 p.m. y días sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

