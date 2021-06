Un paciente post Covid-19 de 49 años, sufrió serias lesiones en la tráquea a consecuencia de la intubación prolongada a la que tuvo que ser sometido para salvar su vida, sin embargo, médicos del Seguro Social de Salud (EsSalud) en Cusco, realizaron una cirugía reconstructiva de la fístula traqueoesofáfica, que logró corregir con éxito los defectos de estrechez en sus vías respiratorias.

El equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de EsSalud en la ciudad imperial, intervino a tiempo a Mario Campos Pinto, quien permaneció durante 2 meses conectado a un ventilador mecánico, y producto de esta larga conexión sufrió una ¨estenosis traqueal severa¨, ya que algunos tejidos del cuerpo se habían adherido al tubo endotraqueal.

En lista de espera para esta intervención se encuentran 20 pacientes, y Mario fue uno de los primeros en ser sometido a dicha cirugía en este establecimiento de salud. Él ingresó a Sala de Operaciones el pasado 18 de abril, con la esperanza de que todo saliera bien, y así fue, hoy su tráquea ya no presenta malformaciones post infección Covid-19, su función respiratoria mejoró notablemente y puede expulsar secreciones sin dificultad.

El médico cirujano de Cabeza y Cuello, Dr. Julio Aldana, explicó, que la estenosis traqueal es una patología que produce insuficiencia respiratoria. “El tubo es un elemento extraño que toca con la mucosa de la tráquea y origina mayor cantidad de moco que puede endurecerse y producir una respiración inadecuada y problemas pulmonares. Por ello, este procedimiento quirúrgico [La traqueoplastía], restaura la respiración normal en tráqueas que presentan malformaciones congénitas o post infecciones [como en este caso]”.

Por su parte, Mario Campos, afirmó que recibió el alta luego de cinco meses de internamiento, sin embargo, su vida, ya no era igual. “Pese a tener mis brazos y pies sanos, vivía conectado a un tubo el cual me permitía respirar, pero no me podía desenvolver plenamente, ya que debíamos limpiar constantemente la flema que se acumulaba en la sonda que tenía en el cuello; era realmente incomodo, viví meses difíciles”, contó

Trascurridos 15 días, el paciente, agradeció a los médicos y al personal asistencial que logró su recuperación. “No tengo palabras, me queda solo agradecer a Dios y al personal de EsSalud por esta segunda oportunidad de poder vivir, después de 8 largos meses, felizmente hoy puedo realizar mis actividades como lo hacía antes, agradezco el apoyo de mi familia y sobre todo el de mi esposa que en todo momento estuvo a mi lado, animándome a seguir”, concluyó Mario.