El Seguro Social de Salud ( EsSalud ) inició la segunda etapa de inmunización contra la COVID-19 a los trabajadores de las Redes Prestacionales Sabogal, Almenara y Rebagliati. Esta vez se inocularán las dosis de la vacuna de Sinopharm al personal de la segunda línea como profesionales de la salud que no atienden a pacientes con coronavirus, administrativos, personal de limpieza, entre otros.

SABOGAL

El personal de la Red Sabogal se inmunizará en el Centro de Vacunación Fortaleza del Real Felipe ubicado en el Callao. Este ambiente cuenta con 40 módulos, especialmente acondicionados para inmunizar a los trabajadores de la segunda línea de más de 20 establecimientos de salud, entre ellos: asistenciales de zonas no COVID-19, administrativos, trabajadores de limpieza, vigilancia y lavandería.

El proceso de inmunización comienza por el control de ingreso, sala de espera de pacientes, área de triaje, módulos de vacunación y finalmente una sala de observación. Como medidas de prevención se habilitó un área de trauma shock para atender a los que requieran asistencia médica.

Por su parte, Hernán Ramos , Gerente Central de Seguros y Prestaciones Económicas, recordó a los integrantes del padrón nominal que revisen su aplicativo, para verificar que día serán inoculados y no formen largas colas que generen aglomeraciones. Además, invocó a que se respete el orden, ya que no se puede vacunar a alguien que no esté citado.

ALMENARA

Por otro lado, en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, se vacunan a médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, nutricionistas, químicos farmacéuticos, técnicos de enfermería, y personal administrativo que laboran en el referido nosocomio ubicado en el distrito de La Victoria.

Los beneficiarios de dicha Red se inmunizarán contra el COVID-19 en la torre de Consulta Externa, en donde se habilitaron 10 consultorios, debidamente equipados con coolers para el almacenamiento y conservación de las vacunas.

REBAGLIATI

Finalmente, los trabajadores de la Red Rebaligati serán vacunados en la playa Miller. A través de un aplicativo, el personal médico y administrativo tendrá verificar su fecha de cita para la inmunización. La vacunación continuara hasta las 8:00 de la noche y se prolongará en los siguientes días hasta que todos sean vacunados.

