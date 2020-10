Una doctora de 73 años venció al COVID-19 tras haber recibido los cuidados de su propio hijo, uno de los médicos que la trató en la Villa Mongrut de EsSalud, logrando que su madre se recupere de la enfermedad y obtenga el alta médica.

Se trata de la doctora Teresa Cano, quien estuvo internada tres meses con un estado de salud que mejoraba y decaía; sin embargo, Miguel Pineda su hijo y doctor, estuvo con ella cada instante.

La profesional recuerda el primer día cuando la condujo a la Villa Mongrut de EsSalud. “Hubo un momento en que casi me dejo morir, mi hijo me dice has un esfuerzo, no te vayas mamá, cómo me quedo acá... junté todas mis fuerzas y dije no puedo irme, vale la pena el esfuerzo. Él estuvo en cada momento, fue mi motor, mi motivo de vida, me apoyó física, emocional y psicológicamente”, indicó Teresa Cano.

Por su parte, el doctor Miguel Pineda indicó que su madre tenía una saturación de 88% de oxígeno y decidió pasarla a la unidad de cuidados intermedios. "Ella es muy fuerte a sus 73 años, pero verla llegar postrada con oxígeno, boca abajo, respirando agitadamente es una experiencia muy dura”, acotó.

Desde EsSalud se indicó que durante la pandemia, la Villa Mongrut logró la recuperación de más de 2700 pacientes, mismos que fueron dados de alta.

- La vocera del Seguro Social, Karin Contreras, indicó que la Villa EsSalud Mongrut salió finalista en los premios a buenas prácticas en gestión pública 2020.

