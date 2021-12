¡Proeza médica! En un acto quirúrgico sin precedentes, un equipo de médicos del Hospital Nacional Guillermo Almenara de EsSalud realizó una triple cirugía a una mujer de 46 años que consistió en reconstruirle el estómago y la tráquea así como diseñarle un nuevo esófago a partir de un fragmento de su propio estómago.

Esta intervención le ha devuelto a Luciola Flores Ramos, de 46 años y natural de Ayabaca-Piura, la posibilidad de alimentarse y hablar con normalidad, así como mejorar su calidad de vida, libre de dolores y limitaciones.

La intervención se realizó en varias fases y la comandó un equipo de especialistas del servicio de esófago - estómago y de cirugía de tórax con una técnica laparoscópica mínimamente invasiva. Mientras los cirujanos le reconstruían el estómago y le creaban un nuevo esófago, los especialistas de tórax aseguraban la vía aérea ventilatoria traqueal.

Flores Ramos sufrió la perforación de la tráquea y el esófago producto de una prolongada intubación de tres meses por COVID19 en agosto del 2020. Fue atendida inicialmente en su tierra natal pero, tras ser dada de alta, quedó con serias secuelas de paraplejia y dificultad para ingerir sus alimentos, razón por la que inició terapia en casa.

Pero la paciente no mejoraba y con el paso de los días se hizo notoria una tos persistente y el inhalador ya no la ayudaba. En paralelo, los alimentos que ingería no pasaban directo al estómago debido a la perforación en la tráquea.

Esto producía que la comida y la saliva se conviertan en fuente de infección severa al pulmón desarrollando neumonía. En vista que en el distrito de Ayabaca no hay transporte y la atención es restringida, los médicos decidieron derivarla a Lima, ingresando en junio al Almenara por emergencia.

El doctor José Palacios León, médico de cirugía de tórax, encontró una lesión severa de la tráquea y esófago, casi en toda su longitud, que ponía en riesgo su vida por lo que decidió practicarle una traqueotomía.

Por su parte, el doctor José Alarcón, jefe del servicio de esófago y estómago, le hizo una yeyunostomía, es decir le colocó una sonda gástrica al costado de su estómago para recibir alimentación parenteral con nutrientes especiales, con el fin de sostenerla y prepararla para una compleja cirugía.

Triple cirugía del Bicentenario

Después de haberse preparado desde el mes de junio, el 26 de octubre de presente año, una docena de especialistas lograron restaurar los órganos afectados de esta paciente salvando su vida.

Los cirujanos de tórax, mediante una toracoscopia vía laparoscópica, le reconstruyeron a la paciente la fístula traqueoesofágica por intubación, que la tenía pegada a las vértebras, esófago y tráquea, logrando subsanar el problema satisfactoriamente.

A su turno, el jefe del servicio de esófago y estómago indicó que mientras los especialistas de tórax reconstruían la vía aérea de la tráquea, su equipo, conformado por 11 médicos cirujanos le crearon a Luciola del Rosario un nuevo esófago, utilizando el tejido de su propio estómago, el cual lo adhieren al cuello del mismo y reemplazando al esófago dañado.

La cirugía de tórax fue completada el 2 de diciembre. Esta vez, los cirujanos le realizaron a Luciola una plastia traqueal más un tubo en “T”. Para ello, remodelaron y exploraron su tráquea, le retiraron sus granulomas y le colocaron un “stent siliconado” que ahora le permite hablar, respirar y comer con normalidad, sin riesgos de infección.

Este acto quirúrgico sin precedentes, logró salvar la vida de esta mujer piurana que ahora ingiere sus alimentos con normalidad, respira mejor y tendrá una mejor calidad de vida.

Luciola Flores se mostró más que complacida con la labor de los profesionales: “Yo agradezco a Dios, a los médicos del Almenara y a las autoridades de EsSalud por estar con vida. Lo más importante es que podré pasar la Navidad con mis hijos y mi familia en mi tierra de Ayabaca”, señaló emocionada.

