Especiales 2017: Conoce los hechos que marcaron el año

ADIÓS, FERNANDO ZAVALA



Fernando Zavala, el premier, el hombre de confianza del presidente Pedro Pablo Kuc-zynski, el líder del gabinete ministerial, se vio obligado –en setiembre último– a renunciar luego de que el Congreso de la República le negara la confianza. El desgaste entre el Legislativo y el Ejecutivo ya era evidente para ese momento. Ya no había espacio para negociaciones. Al parecer, esta despedida solo era una muestra de lo que sucedería meses después en nuestro país, entre estos dos poderes del Estado.

DEMENCIAL EXTREMISMO



La violencia y el dolor marcaron el mundo este 2017, que estuvo lleno de ataques terroristas producidos, principalmente, por el Estado Islámico. Uno de ellos tuvo lugar el 22 de mayo, en el Manchester Arena, durante la presentación de la cantante estadounidense Ariana Grande. El saldo: 22 personas muertas –muchas de ellas niños y adolescentes–, además de 59 heridos. No fue el único, pero sí uno de los que más impacto causaron a nivel internacional. Este demencial extremismo no tiene cuándo acabar.

CONTROVERTIDO PRESIDENTE



En enero, Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos. Desde ese momento, ha dejado en claro su estilo controvertido, su ‘sello’. Una de sus primeras medidas fue impedir el ingreso a su país de ciudadanos provenientes de determinados países árabes. También se ha enfrentado abiertamente con el líder norcoreano Kim Jong-un. De él dijo: “Está obviamente loco. ¡Será puesto a prueba como nunca se ha visto!”. También ofendió a los mexicanos y aún no ha olvidado la construcción de su famoso muro.

¡CÓMO DUELES, VENEZUELA!



El ‘bravo pueblo’ venezolano no se resigna. Ni el autogolpe del 30 de marzo, que sacó a la oposición del Congreso, ha menguado su carácter. Las movilizaciones en las calles siguen, con detenciones arbitrarias y muertes.

Solo en los primeros seis meses de este año, más de 90 personas murieron en las protestas, según cifras del Ministerio Público de Venezuela. Y las manifestaciones ya no son solo en contra de un régimen. También son por la falta de comida, de medicamentos, de implementos básicos para vivir.

HÉROES ANÓNIMOS



“En los peores momentos, a veces aparecen las mejores personas”. Óscar Ben-Ari Tuesta García describía así la foto que colgó el 27 de marzo en su cuenta de Facebook. Era la imagen de su hermanita, la que era rescatada, junto con su perrita, por un joven –un héroe anónimo, como los hay miles en el Perú– que utilizó su tabla de surf y un flotador de unicornio. Una imagen que dio la vuelta al mundo y que mostró la solidaridad que surgió durante los embates que ocasionó, a inicios de año, el fenómeno de El Niño.

TRÁGICO 22 DE JUNIO



No fue solo el encendedor usado por Einstein Vásquez el que originó el incendio en la galería Nicolini –Las Malvinas–, el mismo que acabó con la vida de dos jóvenes que trabajaban encerrados como esclavos dentro de un contenedor. Fue algo más. Fue la codicia de unos empresarios que no tomaron en cuenta ni las más elementales medidas de seguridad. Fue, también, la inacción de una autoridad que no ejerció control. Pero también fue la responsabilidad de personas que sabían que esto ocurría y no dijeron nada.

NI UNA MUERTA MÁS...



#NiUnaMenos. Sábado 25 de noviembre. Múltiples voces –de niños, hombres y políticos– se volvieron a unir para protestar contra la imparable violencia hacia la mujer. ‘Las cosas no han cambiado, volvemos a las calles’ fue el lema de esta movilización. Y, lamentablemente, esta frase no deja de ser verdad. ¿Seguiremos viendo imágenes de mujeres asesinadas, masacradas o arrastradas por sus parejas? ¿Qué tiene que pasar para que esto cambie? Que esta protesta no quede solo en imágenes.

A TRES AÑOS DE GESTIÓN



El retiro de las casetas del peaje de Puente Piedra tras violentas protestas, más de 100 grietas en el by-pass de la Av. 28 de Julio, un puente Bella Unión a medio construir, el colapso del puente Talavera –que, en realidad, se ‘desplomó’–, la paralización –un año más– de las obras en la Costa Verde y la anulación de la concesión de la Av. Javier Prado son parte del legado que ha dejado Luis Castañeda en 2017. Además, la ciudadanía reclama por el poco avance en la reforma de transporte y en obras viales de impacto.

UN PASADO QUE LO PERSIGUE



El 13 de diciembre, la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para Luis Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana. Él ha sido denunciado por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir y lesiones psicológicas graves.

LO DECLARAN NO CULPABLE



Manuel Burga, el otrora presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), enfrentó en 2017 el partido más decisivo de su vida. Él fue involucrado en un caso de corrupción de alcance planetario: el Fifagate. Lo acusaron de recibir sobornos de empresas que querían ganar los contratos de televisación y marketing de la Copa América, la Copa Libertadores y otros eventos. Sin embargo, el 26 de diciembre, la Corte Federal de Brooklyn (Nueva York, EE.UU.) lo declaró no culpable. Tras ello, Burga retornó al Perú.

VOLVIMOS, LUEGO DE 36 AÑOS



Quedará marcada en la historia deportiva del país, en el corazón de todos los peruanos, que el 15 de noviembre de 2017 volvimos al Mundial tras vencer a Nueva Zelanda. Fueron 36 años de frustraciones y de ilusiones rotas; 36 años en los que vivimos hiperinflación, una dictadura, el más vil de los terrorismos, pero nunca perdimos la esperanza. Fue así como se construyó este grupo de guerreros en el que nadie creía y que se ganó la confianza de la gente paso a paso, partido a partido. ¡Ahora a Rusia con Paolo!