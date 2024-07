Los nuevos tiempos motivan desafíos y adaptación en la educación. ¿Cómo se prepara la nueva generación de educadores?

“Las nuevas generaciones de educadores están siendo preparadas con un enfoque integral que prioriza el bienestar de sus estudiantes en la experiencia de aprendizaje. La atención de la salud mental y del bienestar son fundamentales para un aprendizaje efectivo y una enseñanza de calidad”, señala Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial.

En ese marco, añade, se están implantando programas que abordan no solo las competencias académicas tradicionales, sino también la capacidad docente para crear ambientes saludables y promover una educación que atienda las necesidades emocionales y psicológicas de los estudiantes.

COMPETENCIAS

Entre las competencias para afrontar los desafíos contemporáneos, Galdos señala: Atención al bienestar, para que los docentes comprendan y gestionen el bienestar de sus estudiantes y el propio, integrando prácticas como la tutoría y el mindfulness. Estas estrategias fomentan un ambiente positivo y reducen el estrés y la ansiedad.

Uso de tecnología y ciudadanía digital, “incluye enseñar a los estudiantes a utilizar la tecnología de manera ética y segura, preparándolos para un mundo cada vez más digitalizado”.

Neurodiversidad y educación inclusiva, para atender las necesidades de aprendizaje de todos sus estudiantes. “Esto implica adaptar métodos de enseñanza para ser más inclusivos y efectivos”, subraya.

Colaboración y calidad de interacciones, a fin de fomentar un ambiente de respeto y apoyo mutuo, lo cual es crucial para su bienestar emocional y su interacción social.

DATOS

·Estos programas se promueven en eventos como la 16.a edición de CADE Educación organizada por IPAE Acción Empresarial.

Una tarea interminable, profesor Walter Velásquez es el creador del robot Kipi

Hace 14 años el profesor Walter Velásquez Godoy enseña en el colegio Santiago Antúnez de Mayolo, en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, región Huancavelica.

Ante la falta de conectividad digital en la zona donde laboraba, se las ingenió para crear a Kipi, el primer robot quechuahablante del mundo que emergió con material electrónico reciclado en 2020, en plena pandemia del COVID-19.

Empezó con 30 alumnos, al año siguiente se sumaron 350 de siete comunidades, y hoy en día más de 25,000 estudiantes interactúan cada año en su plataforma, en su aplicación y se nutren de tecnología en sus dos libros. Además, cada año, Kipi está presente en el evento Perumin de Arequipa donde invitan a más de 5,000 menores.

“Debemos asumir con compromiso y vocación nuestro trabajo. El maestro debe tener mucha empatía y solidaridad con los estudiantes, con los que están aprendiendo. La responsabilidad de un profesor es muy importante, es parte de la comunidad educativa, es el que transforma para la sociedad”, señala a este diario, el docente, hijo de un profesor de matemáticas y de una bibliotecaria.

Kipi estará en agosto en Los Ángeles y Las Vegas (EE.UU) en un evento de innovación tecnológica representando al Perú.





Pone pasión y compromiso. (Foto: Andina)





Los escolares también opinan: ¿Qué hace a un buen maestro?

Muchos de los buenos maestros marcan la vida de sus estudiantes, ya sea por su forma de ser, su manera de enseñar, y hasta su intelecto, pero qué mejor que los propios escolares para contar las cualidades y acciones que hacen de su maestro uno bueno.

Camila, de 13 años de edad y estudiante de la I.E. República del Ecuador (VMT), resalta en su docente la motivación y ayuda a los demás. “Una vez, el profesor se dio cuenta de que un alumno no era tan sociable con los demás compañeros y le preguntó: ‘¿por qué no juegas con ellos?’. Mi compañero no respondió y mi profesor aplicó una técnica didáctica de compartir y mi compañero se acercó a un grupo de amigos”, contó a Perú21.

Buscan lo mejor para ellos. (Foto: Andina)

En la I.E. 7086 Los Precursores, de Santiago de Surco, Yamilet, de 11 años de edad, valora su paciencia. “Cuando tenía problemas en las operaciones de matemáticas, me explicaba paso a paso hasta poder resolverlo”, dijo.

En el caso de Sofía, de 12 años de edad, del colegio Innova Schools de Cercado de Lima, su maestra se ha ganado su cariño por ser una persona en quien se puede confiar. “Una compañera había terminado una relación con un chico, ella se sentía mal y lloraba. La maestra entendió y habló con ella. La ayudó y pudo salir adelante”.





