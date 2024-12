¡Escándalo en Arequipa! Captan a gerente de Energía y Minas del GORE en prostíbulo

Iván Prado Barreto, actual gerente de Energía y Minas del Gobierno Regional de Arequipa, enfrenta un grave escándalo tras ser descubierto en un prostíbulo del distrito de Chala, provincia de Caravelí. Según la denuncia, Prado habría utilizado fondos públicos destinados a mediar en el conflicto minero de la empresa minera Nemerlin para financiar su visita al local nocturno, acompañado por otros trabajadores del gobierno regional.

Tras la difusión de unos videos y fotografías, el funcionario habría sido captado movilizándose desde una pollería en Chala (Caravelí) hasta el nigth club denominado Las Muñecas, un lugar donde se ofrecían servicios sexuales. mientras el conflicto minero permanecía sin atención.

Sin embargo a pesar de las imágenes, el gerente Iván Prado Barreto, negó haber acudido a ese lugar y culpó a la Inteligencia Artificial por los videos, dijo además que como funcionario no podría haber procedido de esa manera y que conductas como esa irremediablemente le harían renunciar al cargo. Este hecho ha generado indignación en la ciudadanía, y se espera que las autoridades investiguen y sancionen este presunto caso de malversación y conducta indebida.

"Es lamentable. Existe inteligencia artificial donde se puede montar ese tipo de filmacion o fotografías. En mi función de funcionario público jamás en la vida voy a exponerme porque estoy en una comisión de servicio. Existe la inteligencia artificial, tantos mineros ilegales que son enemigos nuestros, estamos expulsando a varios trabajadores por cometer actos irregulares. Me niego rotundamente a esa información y voy a realizar las respectivas acciones legales en contra de esas personas", dijo a la prensa.

El funcionario insinuó que detrás de esta denuncia estarían grupos de mineros ilegales que buscan perjudicar su gestión. "Se trata de una campaña de desprestigio orquestada por personas con intereses oscuros. No tengo nada que ocultar, y si se comprueba que realmente asistí a ese lugar, presentaré mi renuncia de inmediato", sostuvo Prado.

En videos se observa a una persona calva, con un corte particular de una barba frondosa, libando licor en el local en el que se lucen mujeres en diminutas prendas, un look con características muy similares a las del gerente de Energía y Minas del Gobierno Regional de Arequipa, Iván Prado Barreto.

CONFLICTO MINERO

Este hecho ha generado indignación en la ciudadanía, y se espera que las autoridades investiguen y sancionen este presunto caso de malversación y conducta indebida, ya que Iván Prado había llegado hasta el distrito de Cahuacho para resolver uyna problemática minera que se vive en la localidad desde hace meses. En este distrito existe un conflicto entre pobladores, mineros ilegales y la empresa minera Nemerlin que opera en el lugar. Debido a este conflicto, una delegación del Gobierno Regional viajó a la zona donde tuvieron una reunión.

Recientemente, la asesora legal de la empresa minera Nemerlín, Katherine Quispe Mendoza, denunció que un grupo de 20 personas intentó agredir y secuestrar a seis trabajadores (ingenieros y personal obrero) que se dirigían a su centro de trabajo. Esta problemática se viene dando desde enero del 2023 hasta la actualidad.

"Ya hemos presentado denuncias por secuestrao e intento de homicidio, golpearon a nuestros trabajadores en la carretera, no los dejaron pasar. Esto es porque ellos son informales y no tienen 10 Reinfo como nosotros, no quieren dejar que trabajemos”, indicó.

Además, sostuvo que detrás de estos ataque estaría el mismo alcalde de Cahuacho, José Neira Rospigliosi, quien también habría incitado el bloqueo por más de 40 días de la carretera durante la protesta de mineros artesanales, hecho que dificulto el trabajo en la minera. “Nos denunciaron por minería ilegal, dicen que estamos en zona de amortiguamiento, pero no es así, tenemos documentación que lo prueba”, dijo Quispe.

Prado al no lograr ingresar a la zona de conflicto, habría convertido su supuesto viaje de trabajo en un lamentable espectáculo de derroche, irresponsabilidad y abuso de recursos públicos.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: