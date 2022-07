Un anciano de 73 años lleva treinta y tres días secuestrado y los delincuentes exigen el pago de un millón de soles para liberarlo. El hecho ocurrió en Trujillo, región La Libertad.

Familiares y vecinos de Manuel Rodríguez Cruzado marcharon, el último martes, por la ciudad de Trujillo exigiendo a las autoridades su búsqueda y rescate. Pese a las acciones realizadas por personal de la Policía Nacional el paradero del adulto mayor aún es incierto.

“Hemos guardado hermetismo los primeros días para que la Policía haga su trabajo. La Fiscalía ha tenido bastante hermetismo. No hemos estado dando declaraciones a nadie [que no sean las autoridades] para recuperar a mi padre, pero ya la situación es desesperante sinceramente. Son 33 días, no podemos quedarnos con los brazos cruzados”, dijo John Rodríguez, hijo del anciano secuestrado para el noticiero América Noticias.

Trujillo: secuestro de un anciano que piden un millón de soles

El adulto mayor fue secuestrado en su local de lavado de autos, situado en la urbanización Los Portales. Manuel Rodríguez Cruzado fue retenido por cuatro delincuentes que llegaron al citado negocio a bordo de una camioneta roja.

Días después del secuestro, la Policía con ayuda de cámaras de seguridad logró dar con la ubicación del vehículo que ya había sido pintado de color negro y abandonado en una avenida. En tanto, los secuestradores exigieron un millón de soles por su liberación.

“Nosotros hemos visto su salud a través de una videollamada. Está deteriorada su salud. Eso nos preocupa con los días que no podemos recuperarlo”, agregó el familiar del adulto mayor.

Un equipo especializado de la Policía y la Fiscalía tiene a cargo de la investigación y mantienen en reserva los avances. Los familiares demandaron celeridad en la búsqueda de Manuel Rodríguez ya que sufre de hipertensión y diabetes por lo que su salud está en riesgo permanente.

Para la familia Rodríguez recaudar un millón de soles es imposible pese a que realizan actividades como polladas para juntar el dinero. Reconocen haber ofrecido una cantidad menores a los secuestradores, pero no aceptaron.

