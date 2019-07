Erupción del volcán Ubinas: Minsa brinda estas recomendaciones a afectados por emisión de cenizas

Ante las explosiones en el volcán Ubinas y las emisiones de ceniza, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que al evaluar el riesgo potencial epidémico, se ha identificado afecciones a la salud de alto, mediano y bajo riesgo.

De acuerdo a la directora del CDC, Gladys Ramírez Prada, existe riesgo muy alto de la presencia de infecciones respiratorias agudas y cuadros del síndrome obstructivo bronquial agudo.

También, señaló que hay alto riesgo de afecciones oculares, enfermedades diarreicas agudas y enfermedad trasmitida por alimentos y por las condiciones de riesgo presentes en el área afectada.

Ante esta situación, la Dirección Regional de Salud ( Diresa) Moquegua en coordinación con la red de salud inició la vigilancia epidemiológica de daños en 19 establecimientos de su jurisdicción.

“La oficina de Epidemiología de la Diresa Moquegua en coordinación con los Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres están evaluando el riesgo de potencial epidémico y las áreas de riesgo (Ubinas, Chojata, Lloque, Ichuña, Carumas), a fin de organizar y preparar la respuesta oportuna”, precisó Ramírez.

Por tal razón, en el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades ( CDC) del Minsa recomienda a los habitantes de las zonas afectadas y aledañas lo siguiente:

-Protéjase con mascarillas, respiradores con filtro, lentes o un pañuelo de tela húmeda la nariz y boca.

-Use polos de manga larga para evitar exposición a la emanación de cenizas.

-Permanezca dentro de su casa o habitación para minimizar la exposición especialmente si usted padece de enfermedades respiratorias.

-Cierre las ventanas y puertas de las viviendas, ponga toallas húmedas en los umbrales de las puertas y donde se originen corrientes de aire. Estar alertas a comunicación de evacuación.

-Humedezca las cenizas en patios, jardines y calles, antes de barrerlas.

-No permita que los niños y niñas jueguen con cenizas.

-Cubra los pozos de abastecimiento de agua para evitar la contaminación con cenizas.

-Proteja en un lugar cerrado a sus mascotas, aves y ganado. Cambie agua frecuentemente en bebederos de los animales.

-Almacene bajo techo sus alimentos. Desinfecte frutas y verduras. Almacene suficiente comida no perecible al menos para tres días.

-Si no tiene agua potable, hiérvala al menos 1 minuto, déjela enfriar y almacénela en contenedores limpios, cerrados y con tapa.

-Coordinar con la Municipalidad y el personal de saneamiento sobre la calidad del agua.

-No automedicarse.