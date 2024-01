Un peruano, identificado como Eddie Manuel Núñez Santos, vivió una de las peores pesadillas para una persona: estar encarcelado siendo inocente. El profesional de informática había sido acusado de pedofilia y extorsión por la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI); sin embargo, todo había sido un error.

Núñez pasó más de un mes en el Penal Castro Castro, luego de que la Policía Nacional del Perú lo arrestara en su casa por tener orden de captura por la Interpol. “Mi pareja y yo nos miramos, diciéndonos esto tiene que ser un tremendo error’ pero los agentes me dijeron que no hiciera las cosas más difíciles y me marché con ellos”, declaró para BBC Mundo.

Tras su captura, el nombre de Eddie apareció en varios medios nacionales, quienes no dudaron en tildarlo de ‘pedófilo’. “Cuando alguien busca mi nombre en internet sigue apareciendo las informaciones públicas de mi detención. Estoy intentando retomar mi vida, pero me cuesta mucho después de todo lo ocurrido”, agregó.

Finalmente, las autoridades estadounidenses se dieron cuenta de su error y corroboraron que Eddie Núñez no tenía relación con el caso de un tal ‘Lucas’, a quien le seguían los pasos y confundieron con el peruano.

“Tengo un negocio de desarrollador web; ellos creyeron por error que los correos emitidos desde ese servicio yo los había enviado [...] Estaba convencido de que todo se aclararía rápido, así que le pedí a mi pareja que entregara mi computador y mi celular a la policía [...] Podían revisar y ver que allí no había nada relacionado con bombas ni menores de edad”, concluyó.





