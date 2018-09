Envían a otro fiscal de Piura a prisión por presunta coima

Otro fiscal de Piura fue enviado a la cárcel porque también habría cruzado los límites de la ley. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura dispuso nueve meses de prisión preventiva contra el magistrado Ricardo Limberg Cerro Sánchez por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

Él habría recibido una coima del presunto cabecilla de la organización ‘Los Ilegales’, Luis León More.

El pedido fue solicitado por el fiscal superior Ramiro Calle Calle, luego de que mostrara como medio probatorio un video en el cual se le ve a Ricardo Cerro supuestamente recibir un soborno de S/2,500 de parte del posible delincuente, quien actualmente está preso. Él también había pedido que se le suspenda del cargo por cinco años y que se le inhabilite para ejercer cargo público por el mismo periodo, pero fue desestimado por la jueza Gladys Quiroga.

David Panta, abogado del fiscal, apeló el dictamen. El letrado manifestó durante la audiencia que este habría sido “burdamente editado”, porque, según manifestó, el audio no correspondía a los gestos de las imágenes. La jueza, por su parte, le dio tres días de plazo para que presente los descargos.

El pasado 28 de agosto, el Poder Judicial también envió a la cárcel al fiscal antidrogas César Augusto Palacios Poma por sus presuntos nexos con ‘Los Ilegales’. A él se le dictó siete meses de cárcel provisional.

Al igual de Ricardo Cerro, César Palacios también aparece en una grabación supuestamente recibiendo dinero de Luis León More. El primero permanece en la carceleta del Poder Judicial de Piura y en las próximas horas será internado en el penal Río Seco. Su colega, en tanto, sigue prófugo de la justicia.

DATOS

-El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Guillermo Castañeda Otsu, se aferra el cargo. Pese a los cuestionamientos, él ha afirmado que no va a renunciar. Asimismo, indicó que no fecha no existe ningún proceso abierto en su contra en la Oficina de Control Interno.



- Según un colaborador eficaz, el jefe de los fiscales también se habría reunido con el cabecilla de ‘Los Ilegales’, pero el magistrado lo negó rotundamente.