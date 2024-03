De acuerdo con cifras del Banco Mundial, uno de cada cinco jóvenes peruanos es ‘nini’, es decir, ni estudia ni trabaja. Asimismo, de cada 100 ‘ninis’ en el Perú, 65 son mujeres y 35 son varones, lo que refleja también las dificultades de la población femenina para acceder al mercado laboral.

Para contribuir en la reducción de esta brecha, Austral Group, en alianza con la Fundación Forge, entregará 100 becas de capacitación para jóvenes de entre 18 y 24 años, que residan en zonas pesqueras (Pisco, Chancay, Coishco y Callao), con el fin de que puedan estar preparados al momento de buscar empleo y acceder al mercado laboral formal.





Habilidades blandas





La capacitación de los jóvenes que accedan a las becas 100% gratuitas estará orientada al desarrollo de las habilidades blandas, que actualmente son competencias claves que toman en cuenta los reclutadores y las empresas al momento de contratar personal.

Al respecto, Adriana Giudice, CEO de Austral Group, comentó que el programa “Tu Futuro” forma parte del compromiso de la empresa pesquera con el desarrollo de las comunidades de sus zonas de influencia, programa que desarrolla en alianza con la Fundación Forge de forma anual desde el año 2020.

“Encontrar trabajo en el mercado formal es muy difícil para los jóvenes, sobre todo, para aquellos que recién terminan la secundaria y no cuentan con oportunidades de capacitación. Por ello, decidimos financiar estas becas de formación y contribuir con el sueño de los jóvenes de poder obtener un empleo formal y, así, mejorar su calidad de vida”, explicó la ejecutiva.

Giudice comentó que, si un joven no sabe comunicarse, no gestiona su tiempo o no trabaja en equipo, es posible que no tenga éxito en su empleo. “La imagen personal, la autoconciencia, la empatía, la comunicación, la sociabilidad, el trabajo en equipo, la autonomía y la responsabilidad son aspectos claves para todos los que quieren emprender un trabajo de manera exitosa y también los ayudará para lograr otras metas que puedan proponerse, como cursar una carrera técnica o profesional”, concluyó la ejecutiva.





Dato

Los interesados en postular en el programa de becas “Tu Futuro” podrán acceder a ella de manera totalmente gratuita y solo será necesario contar con un dispositivo con conexión a internet. Asimismo, para despejar cualquier duda, pueden inscribirse en las charlas informativas virtuales que se llevarán a cabo todos los días jueves a las 7:00 pm, hasta el 18 de abril. Para inscribirse en las charlas informativas virtuales del programa “Tu Futuro”, los interesados deberán consignar sus datos en el siguiente formulario.





