Enamorada del Perú: Conoce a la niña neoyorquina obsesionada con nuestro país ¡Y con las llamas!

No nació en nuestro país, pero lo sabe todo sobre él y grita más fuerte que nadie los goles de la 'Blanquirroja'. A Yadhira Barazorada Ángeles no le interesan las Barbies ni las princesas Disney, como al resto de niñas de su edad, porque está obsesionada con una cosa: Perú.

Los padres de la pequeña neoyorquina son peruanos que viajaron hace muchos años a la 'Gran Manzana' en búsqueda de un futuro mejor. Pese a la distancia, siempre mantuvieron el cariño intacto por sus raíces. Esto lo aprendió Yadhira, quien a sus nueve años vive y muere por la cultura peruana.

"Me gusta el Perú porque mi familia viene de ahí y estoy feliz de que vengan de ese hermoso país. Toda mi familia es peruana, mi mamá, mi papá, mis abuelos, todos vienen de ahí y eso me gusta", cuenta entusiasmada.

(Amalia Ángeles) La decoración de su cumpleaños número nueve tuvo como protagonista a la llama y al Cusco, ciudad que conoció este año por primera vez.

HINCHA DE LO NUESTRO



Amalia Ángeles , la mamá de Yadhira, todavía no se explica cómo surgió en su hija este interés tan profundo por sus orígenes: "La gente me comenta que ella es más peruana que su papá y que yo. Me siento muy orgullosa. Con ella a mi lado es como tener algo de mi patria a mi lado".

Pese a estar a miles de kilómetros de distancia, Yadhira escucha noticias peruanas todas las mañanas antes de ir al colegio, pide almorzar comida peruana, se comunica seguido con sus familiares en Lima, festeja todos los años Fiestas Patrias y cada vez que juega la selección, va al colegio con la camiseta de Perú.

"Cada día se va enterando más de su país. Está tomando clases de marinera y aprendiendo a tocar cajón", cuenta la mamá, quien afirma que parte de esta 'obsesión' por Perú se debe al abuelo de la niña, que comenzó a comprarle libros sobre el país desde que aprendió a leer a los siete años.

Libros sobre el Cusco, la Amazonía, las diferentes culturas preincas que habitaron el Perú, entre otros, son las lecturas favoritas de Yadhira. Libros sobre el Cusco, la Amazonía, las diferentes culturas preincas que habitaron el Perú, entre otros, son las lecturas favoritas de Yadhira.

LOCA POR LAS LLAMAS



"En la clase que yo estoy, todas mis amigas y amigos dicen que estoy loca porque tengo muchas cosas sobre la cultura de Perú. Ellos solo comen su hamburguesa y todo eso, yo no. Hasta los adultos peruanos dicen que yo soy más 'chola' que ellos", cuenta Yadhira, quien para celebrar su cumpleaños número nueve pidió a su abuela que le cocine cuy, su plato favorito.

Pero eso no es todo. Yadhira también es una fanática de los animales de nuestro país. Prueba de ello es que su casa está plagada de llamas, su animal favorito y la razón por la que quiere convertirse en veterinaria. Incluso su árbol de Navidad está adornado por llamas. En agosto de este año cumplió su sueño de viajar al Cusco y pudo tocar una por primera vez.

"Hasta los adultos peruanos dicen que yo soy más 'chola' que ellos", cuenta Yadhira.

"Mi animal favorito es la llama, vicuña, guanaco y alpaca... Mi abuela es de la sierra y esos animales son de la sierra y eso me gusta mucho. ¡Ahora estoy loca por las llamas! Tengo cubrecamas, globos y ahora tengo una llama grande que mi mamá me regaló por Navidad", cuenta.

(Amalia Ángeles)

"Me va a gustar mucho ser veterinaria o una arqueóloga, porque me gusta mucho las llamas y me gusta cuidarlas. Yo sueño tener una granja y si tengo una llama voy a poder cuidarla. Arqueólogo quiero ser porque yo leí un libro de más de cien páginas sobre quién descubrió Machu Picchu y fue Hiram Bingham y ahí fue cuando dije: ¡Ok, yo quiero ser arqueóloga!", comenta segura de que sus metas se harán realidad.

Pero por ahora, tiene otros objetivos a corto plazo. "Quiero que me regalen un árbol de lúcuma", pide, seguro añorando poder disfrutar en Nueva York de esta deliciosa fruta, producida únicamente en nuestro país. Esperemos que pronto pueda cumplir su sueño. Nadie más que ella lo merece.