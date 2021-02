El año pasado se registraron más de 570 mil casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) y se incrementó en más del 50% la mortalidad en población mayor de 5 años.

Según el reporte del Ministerio de Salud (Minsa), el año pasado se registraron 2.630 hospitalizaciones y 61 defunciones a causa de las EDAS, según el último boletín del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

El informe señala que, del total de casos, el 59.6% (340.052 casos) ocurrió en población mayor de 5 años y ocasionó la muerte de 37 personas.





Romy Mayta, especialista en deshidratación de B Braun, explicó que los casos de diarrea se han incrementado debido a la pandemia del COVID-19.

“Es posible que la población no sepa diferenciar el origen de su causa, pero la diarrea no debe pasar desapercibida, dado que si no es tratada de forma inmediata generará un cuadro de deshidratación severa, la cual podría ser mortal, sobre todo, en niños menores de 5 años”, dijo Mayta.

La especialista recomendó que las personas con cuadros de diarrea consuman bebida que contengan sodio, cloruro, potasio y bicarbonato.

Mayta también advirtió a continuar con las medidas higiénicas rigurosas como el lavado y desinfección de frutas y verduras, lavado de manos antes de comer y después de ir al baño.

