Los ciudadanos peruanos que viajarán al país azteca, después del 20 abril de 2024, llegaron a la Embajada de México en Lima, ubicada en el distrito de San Isidro, para intentar conseguir la visa tras el requisito impuesto por el Gobierno Mexicano.

Como se recuerda, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador despertó críticas en nuestro país luego de anunciar que pedirá visa a los peruanos que deseen ingresar a su territorio luego de identificar el “incremento sustancial” de compatriotas que llegan a su país y hacen actividades distintas a las permitidas por la condición de visitante. El costo es de US$ 53.

Ante ello, una inesperada aglomeración de peruanos se vivió en los exteriores de la sede diplomática para obtener el pase necesario para viajar al país azteca. Sin embargo, muchos ciudadanos reclaman la falta de claridad en el proceso de solicitud.

Desde las primeras horas de la mañana, se formaron largas colas para buscar explicaciones. Muchos de los presentes expresaron su frustración ante la ausencia de información precisa respecto a los requisitos, los plazos y los procedimientos a seguir.

Se informó que la Embajada de México en Lima habilitó un nuevo sistema de citas electrónicas que se debe de solicitar mediante un código QR. “Aquí, en la puerta, nos dicen que todavía no nos atenderán, que recién se está actualizando su base de datos. Yo acabo de entrar en la mañana y todavía no hay resultados. Me dicen que la entrega de citas, requisitos, es a través del QR. Esto me perjudica porque yo tengo un viaje para el 22 de abril, ya tengo comprado mi pasaje y no sé qué hacer”, comentó un ciudadano a Canal N.

El malestar de los ciudadanos por no poder a la plataforma virtual de citas se agravó aún más cuando fueron notificados del plazo de atención. “Dicen que dentro 15 días nos dan la visa, pero he preguntado y me dicen que, porque esto recién empieza, se va a demorar cuatro semanas”, manifestó otro ciudadano.

Conoce las recomendaciones de la embajada de México en Perú

El vocero de la embajada de México en Perú, Adolfo Zepeda, aclaró que los turistas que ya tienen pasajes aéreos comprados son “prioridad” con respecto a la solicitud de visas y que los peruanos que tienen planeado viajar a México se ubican en la segunda etapa. “No habrá prórroga en la extensión de ingreso a México. El 20 de abril es necesario presentar la visa para poder viajar”, dijo el vocero a RPP.

El funcionario mexicano señaló que las parejas que viajarán al país azteca, pero no tiene ningún vínculo legal, y uno de los dos no tiene sustento económico al momento de solicitar la visa, “no podrá viajar”.

“Estamos analizando caso por caso, el requisito de la solvencia económica tiene que ser comprobado de manera personal; es decir, la persona que va a hacer la solicitud de la visa tiene que tener comprobantes y en caso de matrimonio tiene que haber algún vínculo oficial, si no no podrían viajar”, agregó.

El vocero recomendó a los peruanos no tramitar sus pasaportes el mismo día que van a viajar porque “los requisitos indispensables para solicitar la visa es que tengan un pasaporte vigente mínimo de 6 meses”.





¿Adquiriste pasajes aéreos?





Los turistas peruanos que adquirieron pasajes aéreos a México, después del 20 de abril, pueden solicitar una cita extraordinaria por medio del siguiente formulario: https://forms.gle/RzahWCTFB1amXdTx5

Si los requisitos se atienden de manera adecuada, la visa se emitirá en un plazo de hasta 72 horas.

La solicitud de una cita para visa se hace por medio de la aplicación Mi Consulado: https://citas.sre.gob.mx/

Cabe mencionar que los peruanos que tienen visa B1/B2 a EE. UU. es válida como facilidad migratoria a México. Asimismo, la residencia permanente en Canadá también es una facilidad migratoria.





¿Visa de tránsito a México?





La embajada de México en Perú confirmó que los peruanos necesitarán de una visa para transitar por un aeropuerto de México.





¿Necesitas visa para salir de México?





Por tratarse de un traslado interno, solo requiere de un documento de identidad. No le solicitarán visa.





