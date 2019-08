Elmer Cáceres a Southern: “No le tengo miedo. Actúo en base al derecho”

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres LIica , se refirió respecto al anuncio del presidente ejecutivo de Southern Copper Perú , Óscar González Rocha, quien reveló que la compañía planea enjuiciarlo, por el caso Tía María , y que insistirá en llevar a cabo el proyecto cuprífero.

Tras sostener una reunión con dirigentes de Paucarpata, la autoridad regional sostuvo que no le genera preocupación el mecanismo legal que pretende iniciar la minera en su contra. Ratificó que está actuando en el marco legal al haber presentado como Gobierno Regional de Arequipa, el recurso de revisión de la licencia de construcción otorgado a Southern, para el proyecto Tía María.

Denunció que pese a las amenazas que dice recibir a través de comunicaciones telefónicas, persistirá en la anulación de la licencia para la construcción de Tía María. Insistió que, por ello, han solicitado una audiencia con el Consejo de Minería.

“Efectivamente hay una denuncia, pero nosotros estamos en el marco de la legalidad. Nosotros con los abogados hemos puesto un recurso de revisión porque esa licencia de construcción es ilegal. Nosotros vamos a demostrar que ha sido dada en malas acciones. Seguiremos trabajando”, señaló.

“No me preocupa porque actúo en base a la legalidad, pero es una forma de tratar de hostigar. No le tengo miedo. Yo actúo en base al derecho. He sido alcalde dos veces, tengo experiencia. No estamos actuando de mala fe, estamos actuando de buena fe […] Ellos van a insistir porque tienen sus propios intereses. Nosotros como gobierno regional seguiremos y ya solicitamos una audiencia con el Consejo de Minería para anular la licencia de construcción”, agregó.

“Si el Poder Judicial mantiene su autonomía tiene que remitir resoluciones en base a procedimientos legales y pruebas contundentes, y no dejarse llevar por presión por parte de grupos de poder. Actualmente, me hostigan, me están amenazando por telefónico. No les tengo miedo. Quiénes serán, ¿serán de la Southern? Igual estamos trabajando”, insistió.

El jueves, el ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha, en entrevista con la Red de Comunicación Regional dijo: “Nosotros estamos tomando acciones legales contra el propio gobernador. Contra esto estamos protegiéndonos para evitar que haya abusos por parte del gobierno regional”.

Además, indicó que la demanda obedecería al presunto desconocimiento de la asignación de terrenos que Southern ya había adquirido en Arequipa. También anunció que planean acciones legales contra el Consejo de Minería, por la suspensión de la licencia de construcción para el proyecto Tía María.



Elmer Cáceres a Southern: "No le tengo miedo. Actúo en base al derecho" (Video: Canal N)

