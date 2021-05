Este domingo 6 de junio más 25.8 millones de ciudadanos peruanos han sido convocados para la segunda vuelta presencial 2021 y, en este contexto de pandemia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recomendó un voto escalonado para evitar aglomeraciones y prevenir los contagios por COVID-19. Para que no ocurran los contratiempos del 11 de abril, además, se decidió modificar los horarios sugeridos en la primera vuelta. Atento a esta nota, que te será de gran utilidad.

MÁS INFORMACIÓN: Reniec recuerda que vigencia del DNI vencido es hasta el 30 de junio

La jornada electoral empezará a las 7 de mañana, al igual que en la primera vuelta, pero esta vez los primeros llamados a las urnas no serán los adultos mayores ni personas de grupos de riesgo, como gestantes, discapacitados u obesos.

Primero, de 7:00 a.m. a 8:00 a.m., se les pide acercarse a aquellas personas cuyo último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI) es el 1. Y así, sucesivamente, hasta el que termina en el número 7, que debe ir de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. De 2:00 p.m. a 4:00 p.m. se continúa con las personas del grupo de riesgo. Luego a las 4 de la tarde se les recomienda acudir a las personas, cuyo DNI finaliza en 8; a las que terminan en 9, a las 5:00 p.m.; y 0, a las 6:00 p.m. Sin embargo, ten en cuenta que se trata de una recomendación con el fin de un proceso electoral ordenado y disminuir los riesgos. (Ver imagen)

Nuevo horario escalonado propuesto por la ONPE. (Foto: ONPE)

¿QUIÉNES PUEDEN IR DE 2:00 P.M. A 4:00 P.M?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidió reservar el horario 2:00 p.m. a 4:00 p.m. para los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y enfermedades de riesgos. En caso estas personas acudan en otro horario, de todas maneras, van a tener ingreso preferencial.

Los sufragantes que no sean del grupo de riesgo y acudan a los centros de votación en el horario reservado, también podrán ejercer su derecho a voto, pero deberán tener en cuenta que estas personas tendrán la prioridad.

¿POR QUÉ CAMBIÓ EL HORARIO?

Esta modificación en los horarios se debe a que, en la primera vuelta del 11 de abril, se sugirió que los adultos mayores, personas con discapacidad y comorbilidades, acudieran a votar de 07:00 a.m. a 09:00 a.m., lo que provocó mucho desorden y largas, debido a ausencias de los miembros de mesa titulares y suplementes. Debido a la condición de riesgo de las personas que acudieron a las primeras horas, estas no podían cubrir esas plazas -aunque en algunos casos lo hicieron- y tuvieron que esperar horas para sufragar.