Pedro Jiménez Villarreal, el ciudadano piurano de 62 años, quien se sorprendió que figuraba como fallecido cuando ingresó al portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para ver su local de votación, informó este miércoles que podrá acudir a emitir su voto este domingo 2 de octubre en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

En diálogo con el noticiero de América Noticias, el hombre indicó que de acuerdo a las investigaciones se conoció que María Paz Mancilla Soriano sería la doctora que firmó el acta de defunción, en la que detalla su falso deceso ocurrido el pasado lunes 12 de setiembre, a las 11:30 a.m.

También el señor Pedro contó que viene recibiendo ayuda de personal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Lima a fin de regularizar su situación.

Piura: Hombre se entera que está muerto cuando buscaba su local de votación 2

“Ellos [Reniec] me han enviado la información [de la doctora] desde Lima a mi WhatsApp porque acá en Piura no pasa nada. Una señorita de Lima, me llamó y dijo que iba hacer todos los trámites allá en el Reniec en Lima para que no hiciera gastos. Gracias a ella y a los medios de comunicación uno espera dos meses los resultados, y gracias a Dios ya puedo votar este domingo”, indicó.

Sin embargo, el piurano lamentó que aún cuando ingresa al portal de la ONPE para ver su local de votación aún figura como fallecido. “Aún sigue saliendo el lazo negro que dice que estoy muerto. Espero que eso lo saquen porque se ve feo y para ellos estoy muerto. Quiero saber quién es la persona que ha muerto con mi nombre. Quiero que la investigación continúe y saber dónde está esta persona que ha muerto y dónde fue enterrado”, agregó.

Como se conoce, Pedro Jiménez Villarreal acudió el lunes 26 de setiembre, a la oficina regional del Reniec de Piura para registrar sus huellas, sus datos y consignar que está vivo. Sin embargo, según el ciudadano, la entidad le han notificado que el trámite demorará dos meses. No obstante, según las declaraciones de hoy miércoles la entidad ya habría solucionado el tema para que pueda votar en los comicios del 2 de octubre.

