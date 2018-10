Son numerosas las personas que no emitieron su voto durante las elecciones regionales, provinciales y municipales 2018 . Aquellos electores que no presentaron a tiempo su dispensa registrarán la multa correspondiente por no asistir a los comicios o no haber ejercido su labor como miembro de mesa, de ser el caso.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuenta con un portal que permite a los ciudadanos conocer si cuentan con multas electorales pendientes. Para ello solo necesitas tu DNI.

De momento, la página mostrará las multas anteriores a las elecciones del 7 de octubre; sin embargo, informaron que en los próximos días será posible visualizar aquellas multas correspondientes al último proceso electoral.

Miembros de la institución informaron a este diario que si bien el portal aún no muestra los montos correspondientes a las personas que no votaron, cada uno es consciente y desde ya puede acercarse a las agencias del Banco de la Nación para realizar el pago respectivo y así eliminar las restricciones que se le aplican a las personas que no han pagado su multa.

(JNE) (JNE)

Estas son las multas que deberás pagar

El domingo 7 de octubre se realizaron las Elecciones Regionales y Municipales 2018 y si bien muchos cumplieron con su derecho y deber cívico, hay quienes no lo hicieron y por ello tendrán que pagar una multa por disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Más de 23 millones de electores en todo el territorio nacional tuvieron la posibilidad de cambiar la realidad de 25 regiones, 196 provincias y 1,874 distritos del país al elegir a 12,903 autoridades entre más de 115 mil candidatos.

Para conocer si estuviste entre los elegidos, puedes acceder al siguiente enlace y usar tu DNI o nombres completos para buscar en dicho registro.

Es necesario saber que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos residentes en los distritos donde se llevó a cabo este proceso a partir de los 18 años. Solo para los mayores de 70 años el voto es facultativo.

(Perú21) (Perú21)