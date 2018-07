Elecciones 2018: Esta es la multa que pagarás si no votas o no cumples como miembro de mesa

Las Elecciones Regionales y Municipales 2018 se realizarán este domingo 7 de octubre y todos estamos obligados a cumplir con nuestro derecho y deber cívico, de no hacerlo tendrá que pagar una multa por disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Para conocer si estás entre los elegidos, puedes acceder al siguiente enlace y usar tu DNI o nombres completos para buscar en dicho registro.

Es necesario saber que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos residentes en los distritos donde se llevará a cabo este proceso a partir de los 18 años. Solo para los mayores de 70 años el voto es facultativo.



¿QUÉ PASA SI NO VOTAS?

Si no sufragas, tendrás que pagar una multa por no votar. según la clasificación de tu distrito. Esta es la escala: distrito no pobre: S/83, distrito pobre no extremo: S/41.50 y distrito pobre extremo: S/20.75.

¿QUÉ PASA SI ERES MIEMBRO DE MESA Y NO ACUDES?

Si fuiste sorteado miembro de mesa (titular o suplente), es tu deber asistir para ejercer esta función, de no hacerlo, deberás pagar una multa por omiso a la instalación de mesa que asciende a S/.207.50.



La cifra es la misma si eres miembro de mesa titular o miembro suplente.

¿QUÉ PASA SI NO VOTAS Y NO CUMPLES COMO MIEMBRO DE MESA?

Si alguno pensaba que se pagaba solo la multa de mayor cifra, está equivocado. Si no cumples con la función de miembro de mesa y a la vez no votas, te harás acreedor de dos multas (una por omiso a instalación de mesa y la otra por omiso al sufragio). Es decir que pagarás S/.207.50 más la multa por clasificación de tu distrito.