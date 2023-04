Las lluvias no tienen piedad con el norte del país. Los retrasos en las obras que debían atenuar el impacto de los desastres naturales se verán reflejados con la eventual llegada del Fenómeno de El Niño Global. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y otras autoridades regionales brillan por su incapacidad.

Este Fenómeno de El Niño se abre paso y complicaría con más inundaciones a las ciudades norteñas para fines de año, tiempo en el que el Gobierno estimó que se registrarían los agresivos cambios climatológicos.

Según el Indeci, más de 12 mil damnificados y 3 mil viviendas quedaron inhabitables por las intensas lluvias registradas entre setiembre del 2022 y marzo último.

Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad se encuentran en riesgo de colapsar incluso peor que durante las lluvias de 1998 (similares a las actuales), estimaron los expertos consultados por Perú21.

Frente a lo que se aproxima en el norte del país, cabe preguntarse ¿Qué necesitan estas ciudades para superar el impacto de un fenómeno natural?

Hablan los expertos

El exministro de Vivienda Milton Von Hesse y el ingeniero Germán Gallardo precisaron a este diario cuáles son las obras urgentes para enfrentar la furia de la naturaleza.

Además, basándose en la realidad del país –que pone en evidencia que en menos de un año ninguna obra necesaria se podrá finalizar– brindaron recomendaciones para amortiguar los desastres que traerá consigo el Fenómeno de El Niño.

“Básicamente lo que se necesita son estudios a nivel de cuenca porque hay que entender cómo se comporta el agua y a partir de este entendimiento armar el plan de cuencas”, dijo Von Hesse.

Recomendó un manejo integral de cuencas, embalses en la parte alta para lograr encauces de los ríos en las cuencas medias y drenajes en las partes bajas. También la elaboración de defensas ribereñas.

“Algo en lo que ha pecado el país es no haber dedicado recursos a ese entendimiento de los territorios a partir de las cuencas”, lamentó el extitular de Vivienda.

Sin embargo, estos trabajos tomarían años, por lo que implementar medidas como la limpieza de drenajes y geomallas en las partes altas para evitar deslizamientos sería vital, según Von Hesse.

Aseguró que los últimos gobiernos, nacionales y locales, han dejado “un país desinstitucionalizado” y por ese motivo no se logran los avances esperados en el país.

“Si los tres niveles de gobierno no se comunican y no traen a los mejores profesionales para manejar la plata pública, vamos a seguir quejándonos todos los años y no habrá soluciones”, afirmó a este diario.

Por su parte, el ingeniero vial y geotécnico Germán Gallardo aseguró que lo primero que se necesita es cambiar los códigos de diseño de arquitectura en todas estas ciudades.

“Los techos de las viviendas, por ejemplo, deberían tener inclinación y dejar de ser planos, se tendría que implementar un sistema de drenaje pluvial, tuberías generosas por debajo de las ciudades y una buena inversión en todos los sistemas de desagüe”, señaló Gallardo.

Recomendó que, mientras se espera la llegada de El Niño, la responsabilidad de las autoridades es la de colocar motobombas para las cuencas ciegas de la ciudad. Refirió que reparar calles y veredas no es la solución.

Respecto a las acciones que viene realizando el Gobierno aseveró que se debe trabajar en grupo y asignar más presupuesto.

“La manera como se está haciendo ahora es muy inesperada e improvisada, se decide solamente arriba y políticamente; ellos (los pobladores) creen que los políticos resuelven el problema, pero no, este es un problema netamente técnico y científico que se debe resolver con los mejores profesionales en la materia”, sostuvo.

Gallardo pidió que se contrate a ingenieros y otros profesionales con experiencia y conocimiento real del problema.

También aseguró que ya no es suficiente tener un portafolio de proyectos, sino que ahora es necesario una política de Estado que tenga permanencia en el tiempo. “He sufrido y he visto los daños de El Niño del 83, los daños de El Niño del 98 y 2017 y no se ve una solución. Eso te da una magnitud de que hemos estado tonteando y pensando que el enemigo es chiquito, creyendo que un proyecto de reconstrucción va a ser la solución, todas las obras de reconstrucción nos han dejado en ridículo porque no calibramos bien contra quien nos estamos enfrentando”.