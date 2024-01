La cifra de fallecidos por COVID-19 a nivel nacional ya superó los 15 en lo que va del año. Según el ministro de Salud, César Vásquez, aún estamos muy lejos de una posible sexta ola de contagios, sin embargo, resaltó que esta estadística demuestra un aumento importante de casos a causa del cambio de estación y la aglomeración durante estas últimas fiestas de fin de año.

Según los especialistas del sector Salud, hay que continuar con nuestra vida de manera normal. El comportamiento de este virus es endémico y cada cierto tiempo habrá epidemias o brotes como el que estamos viendo ahora.

“Las acciones van enfocadas en dos puntos. Primero diseminar la infección con el uso de mascarillas, lavado de manos o uso de alcohol en gel en personas que tienen cuadros respiratorios, cualquiera que sea. El otro punto es el tema de la ventilación de ambientes que permite que se diluya el virus en el espacio y eso haga que el riesgo de infectar sea menos”, explicó César Munayco Escate, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa.

SIRVEN. Vacunas duran 18 meses más tras caducar, según Minsa. (Foto: GEC)

VACUNA BIVALENTE

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), la vacuna bivalente protege contra la cepa original del COVID-19 y contra los linajes de la variante Ómicron.

Las personas de 6 meses a 59 años de edad sin ninguna comorbilidad requieren solo una dosis de la vacuna bivalente, mientras que los de 60 en adelante deben aplicarse dos dosis.

El también epidemiólogo precisó que las personas que fallecen son adultos mayores que tiene comorbilidades o personas de cualquier edad que tiene alguna enfermedad de alto riesgo.

Durante 2023 se aplicaron más de 3′100,000 dosis de vacunas bivalentes, de las que más de 1′000,000 se inocularon a mayores de 60 años.

VACUNA MONOVALENTE

Hace unos días el ministro Vásquez anunció que en los próximos días se empezará a inocular la vacuna monovalente. Sin embargo, el comité experto aún debe afinar algunos detalles y protocolos en cuanto a su distribución.

“La vacuna monovalente va a estar enfocada en el grupo de alto riesgo, pero igual la vacuna bivalente sirve. La variante del COVID-19 que está generando estos incrementos en todo el mundo es Ómicron, pero esta variante cada vez que pasa el virus de una persona a otra va mutando, y se va generando sus linajes, pero todos vienen del mismo ‘papá’ (Ómicron). Entonces esta vacuna bivalente cubre todos los linajes derivados de Omicron, igual la monovalente, si bien es cierto está enfocada en XBB. 1.5, pero no significa que solo te protege contra ese linaje, sino contra toda su familia”, precisó Munayco.

Agregó también que no habría ningún problema si una persona mayor tuvo su primera dosis de refuerzo con una vacuna bivalente y luego se inyecta la segunda con la monovalente.

VACUNAS VENCIDAS

Recientemente, se conoció que en los vacunatorios se están inoculando dosis vencidas. Ante ello, el ministro César Vásquez, tuvo que salir a dar la cara.

“Los lotes que se han adquirido se pueden prolongar hasta 18 meses, tienen ese tiempo de extensión de vida útil”, explicó. El Colegio Químico Farmacéutico del Perú, respaldó al ministro. “Este tiempo de vida útil se refiere a que, en condiciones adecuadas de almacenamiento, el producto va a mantener las especificaciones técnicas, por las cuales ha sido fabricada y autorizada por la autoridad reguladora”, indicó Sonia Delgado, decana de dicha institución.

Vásquez aprovechó también en criticar a aquellas personas que desinforman y atentan contra la salud pública. “Ha habido desinformación por algunos opinólogos, que quizás lejos de levantar la garantía y seguridad que el Minsa está oficializando, han ido para el otro lado de asustar a la gente y aumentar la desconfianza(…) Estamos evaluando la compra de más vacunas de las nuevas que están llegando y darle más alternativas a la población”, dijo.

Sin embargo, el titular del sector ha sido citado al Congreso a dar explicaciones sobre lo ocurrido. La tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz, ha pedido que acuda a palacio Legislativo con carácter de urgencia para que pueda explicar a detalle el caso. También el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, ha propuesto la creación de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar las posibles irregularidades en la gestión de los recursos públicos en la adquisición, distribución y aplicación de las vacunas contra el COVID-19.

Pese a los problemas actuales, las autoridades insisten en que la población debe completar el esquema vacunatorio y tener las de refuerzo. Recuerde que vacunarse y vacunar a los familiares que lo necesitan permitirá salvar vidas.

DATOS:

·Para información sobre los puntos de vacunación y de descarte del COVID-19, puede llamar a la línea 113, opción 3 y 6; y revisar las redes sociales del Minsa.

·Si no cuenta con agua y jabón, utilice alcohol gel al 70%. Tome en cuenta que esto no debe reemplazar el lavado de manos.

·Evitar aglomeraciones tratando de mantener una distancia de metro y medio de los demás.

Omar Neyra: “Debemos exigir una vacunación digna”

Omar Neyra, especialista en salud pública, incide en que el Ministro de Salud debe mostrar a los peruanos que la vacuna bivalente contra el COVID-19 tiene eficacia una vez vencida.

¿Las vacunas bivalentes pueden tener una vigencia de hasta 18 meses?

Debemos exigir una vacunación digna, es lo mínimo que merecemos los peruanos. Frente a ello, queremos evidencia que demuestre fehacientemente que sí hay un plazo para ampliar la vigencia de un producto biológico por 18 meses, personalmente creo que eso es muy complejo y difícil porque se trata de una vacuna respiratoria.

¿Cómo podría demostrar el ministro de Salud que lo que dice es verdad?

Más allá de los anuncios y comunicados lo que tiene que mostrar el ministro de Salud son los certificados y estudios de estabilidad acelerada, lote por lote, de cada vacuna. No es que se salga a decir que todas las vacunas tengan esta situación, tiene que demostrarse lote a lote. Así se hace ciencia. Si esto se hace se cierra la discusión sobre el vencimiento.

¿Qué sucede si no hay evidencia?

En esa condicional sería gravísimo e irresponsable que eso ocurriera. No debería ocurrir, soy de los que más espera que esas vacunas ampliaran su vigencia por 18 meses, porque primero no sería ni seguro ni eficaz colocarse una vacuna así y luego esto iría contra la propia confianza de la población. Se podría caer el programa de vacunas del COVID 19 y en esto se debería asumir responsabilidades.

¿Ha sucedido algo similar en otros países del mundo?

En algún momento, cuando hubo escasez de vacunas, con estudios de estabilidad la vigencia de la vacuna original, no la bivalente, se pudo extender hasta por dos meses. La bivalente en Estados Unidos y Europa ya no se usa, no se entiende por qué nosotros la seguimos usando. Chile, por ejemplo, usa la vacuna monovalente que es para la variante que tenemos en estos momentos y es la que se debería usar.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA: