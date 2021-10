El Perú es uno de los pocos países a nivel regional que no cuenta con un Jardín Botánico de referencia. Por la naturaleza de nuestra geografía, somos considerados un territorio megadiverso en el mundo.

Para el Ministerio del Ambiente esta megadiversidad, en parte, es soportada por la gran riqueza de especies de flora que poseemos. Un estimado nos sitúa con alrededor de 25 mil especies, de las cuales más de 7 mil son restringidas únicamente a nuestro territorio. No obstante, esa riqueza natural no puede ser estudiada ni admirada toda vez que no se cuenta con un lugar para semejante muestra representativa.

¿Cómo se gesta el camino para hacer realidad el sueño del jardín propio? En el marco de la cooperación entre el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y el Reino Unido, a través del Fondo Newton Paulet y la Embajada Británica en Lima, se acordó, en 2019, realizar el proyecto con la colaboración del British Council Perú. Los jardines botánicos más importantes del Reino Unido, como el Royal Botanic Gardens Kew y el Royal Botanic Garden Edinburgh, expresaron su disposición para apoyar y asesorar técnicamente la iniciativa.

El propósito es ofrecer un espacio que albergue una amplia variedad de la flora nativa y mundial, un espacio que, a la vez, promueva el desarrollo, la investigación y educación, y que impulse actividades para sensibilizar a la población sobre la importancia de la naturaleza y el valor de la conservación de las especies.

Un comité interinstitucional conformado por representantes de 11 instituciones tanto del sector público como de la sociedad civil se encargará de plantear acciones para hacer realidad el Jardín Botánico Nacional (JBN).

QUÉ SE MOSTRARÁ

En el Minam señalan que los jardines botánicos tienen un rol importante para buscar la conservación de aquellas especies con niveles de amenaza muy grave frente a los disturbios principalmente humanos y por ser fuente de reserva de material genético. Señalaron que las muestras exhibidas serán seleccionadas bajo criterios de singularidad, belleza y niveles de amenaza de las especies, así como las prioritarias para su conservación. Cada muestra será un testimonio de la flora representativa de cada ecosistema.

La selección de las especies y la organización de las mismas, añadieron, considerará los aspectos bioclimáticos y relativos al suelo del país. También se podrán ubicar por ecorregiones o ecosistemas del Perú. En la etapa de diseño y operación se seleccionará el esquema más idóneo para articular los diferentes espacios del futuro jardín.

El comité interinstitucional viene trabajando aún en la definición de un perfil que permita establecer las áreas a seleccionar, pues se tendrán varias sedes descentralizadas. ¿Dónde estará ubicado? Se tiene incorporada la iniciativa como parte del proyecto Ciudad Bicentenario del Ministerio del Ambiente en Ancón. La Universidad Nacional Agraria La Molina también ha manifestado su interés de brindar un área para el JBN.

En setiembre de 2020, durante un conversatorio sobre este proyecto, el Dr. Carlos Alberto Amasifuen Guerra, integrante del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), dijo: “El Perú está bendecido con todo lo que tiene, pero, a su vez, es un gran desafío con todos los recursos que tenemos y también un reto grande para innovar”. Toca ahora hacer realidad esta ambiciosa iniciativa.