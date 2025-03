El Estado le atiza el fuego a los bomberos

El terrible incendio desatado la tarde del lunes en Barrios Altos, Cercado de Lima, pudo haber sido controlado por los bomberos “en minutos”, pero ocurrió todo lo contrario, y los daños hasta el momento son descomunales y dramáticos.

En diálogo con Perú21, el comandante territorial departamental de Lima y Callao, Alfonso Panizo, explica que la equivocada y caduca regulación, la grave falla hídrica y las necesidades que atraviesa el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) son algunos de los factores que llevaron a que este siniestro continúe activo varios días después de su inicio.

Además, revela que hacen falta 900 millones de dólares para que los bomberos cuenten con adecuada infraestructura, medios y equipos para combatir los siniestros.

REGULACIÓN DEL SIGLO PASADO

“Las industrias, fábricas se rigen con el reglamento de seguridad dispuesto en el Decreto Supremo 427, que es de 1964, vigente hasta el día de hoy. La inspección ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones) verifica que cumplas con esto. ¡Es un chiste!”, manifiesta.

Panizo recalca que el ITSE, generado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), “es un modelo fallido”, que hace que el Estado peruano convierta a un ingeniero especializado en un curso de 48 horas, cuando le debió tomar 400 horas aprender el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

Detalla, además, que los colegios profesionales no han entendido que la gestión contraincendios es una especialidad de la Ingeniería y siguen sin impulsar esta carrera en las universidades. “Esto no se resuelve políticamente, sino técnicamente, pero el Estado no lo hace”, enfatiza.

El otro factor, subraya el jefe bomberil, tiene que ver con que las edificaciones en todo el mundo se diseñan teniendo en cuenta la red pública de agua. Así, los tamaños de los hidrantes son según zona residencial, industrial o comercial, “pero como la regulación en Perú está equivocada, los hidrantes no tienen diferenciación, además de que están viejos, con tuberías obsoletas”. Todo ello hace, remarca, que no haya suficiente presión de agua para combatir el fuego, porque se terminaría rompiendo la red.

“Ha sido frustrante combatir el incendio. Estuvimos la madrugada del miércoles dos horas sin agua. Para evitar que se quemen las casas, tuvimos que hacer colas con baldes. ¡Por amor de Dios, dónde estamos!”, enfatiza Panizo.

FALLA HÍDRICA

El abastecimiento de agua para enfrentar incendios en Lima depende también del suministro de cisternas de agua. Sin embargo, en siniestros de gran magnitud, como el de Barrios Altos, esta fuente resulta insuficiente.

Las cisternas utilizadas como paliativo no permiten mantener un flujo constante de agua, lo que obliga a interrumpir el combate contra el fuego cada vez que se agota el suministro. “Las cisternas se vacían y se vuelve a fojas cero”, dice el bombero.

DÉFICIT DE 900 MILLONES DE DÓLARES

El tercer factor responde a las grandes necesidades del CGBVP. A nivel nacional, se requieren 2,500 conductores de los vehículos bomberiles para garantizar la atención de las emergencias durante las 24 horas, pero el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo cubre el pago de 350 conductores, a quienes no se les paga horas extras y el sobretiempo debe ser compensado con horas libres, narra Panizo.

“Lima tiene pocos pilotos; todos han sido llamados para cubrir el incendio de Barrios Altos. Eso quiere decir que la próxima semana estarán de horas libres y no habrá choferes para salir a cubrir las emergencias. Así de ridículo es el sistema”, afirmó.

El déficit de la infraestructura a nivel nacional —bombas a punto del colapso e inhabitables—, dotación de camiones cisternas, compra de equipos de protección personal (EPP), renovación de mangueras “es de 900 millones de dólares, según el último cálculo hecho en 2018”, revelao el jefe territorial de los bomberos.

“Adicional a ello, la central de alarma 116 está saturada, obsoleta, no da más. Tenemos cuatro frecuencias de radio para cubrir a once millones y medio de habitantes, cuando deberíamos tener 16”, finaliza Panizo.

