Hace semanas, la Fiscalía y el Equipo Especial de la Policía allanó la casa de Jorge Fernández, alias ‘El Español’. Harvey Colchado se vio cara a cara al supuesto encargado de reclutar gente para eliminarlo a él y a fiscales que investigaban a Pedro Castillo, acusaciones de las cuales Fernández ha deslindado luego de que salga en libertad a cambio de ser colaborador eficaz.

En una entrevista con Día D, ‘El Español’ aseguró que el plan de hacerlo responsable de estos supuestos intentos de atentados se tratan de “un circo mediático” organizado por el General Luis Vera Llerena, incluido en las investigaciones del Ministerio Público por, presuntamente, integrar una organización criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo.

Esto luego de que se presentara una fotografía de Fernández apuntando un arma de guerra, el cual corresponde a un video en donde se le puede ver disparando en inmediaciones de la SUAT, en una sesión de prácticas.

“Yo salgo en una foto recortada, pequeñita, con el arma. A mí me invitan a la SUAT a disparar, he enviado el video completo, yo no entendía el porque de la invitación, pero el me invita es promoción de Vera”, aseguró Fernández.

“Este señor (Vera Llerena) está entregando fotos a medias, chats a medias, yo lo culpo a Vera Llerena, es el culpable de todo este circo mediático”, indicó.





Mantuvo en la clandestinidad a sobrino de Pedro Castillo

Por otro lado, indicó que ayudó con la fuga de Fray Vásquez Castillo, uno de los sobrinos del golpista Pedro Castillo, implicado en una presunta organización criminal dentro de Palacio, indicando además que lo recibió en su casa.

“Ayudé a que Fray se mantenga en la clandestinidad. Dos personas sabían, dos policías”, aseguró. Además, admitió que lo hizo porque era un amigo cercano, al cual conoció incluso antes de que la familia Castillo llegara al poder.

“He entregado el DVR en donde sale Fray en esta casa, con eso lo demuestro, porque lo del avión es una farsa. Él está indignado, él dijo que es culpable de presentar en esta gente inepta, de confiado, porque él nunca ha tenido esto, y se ha sorprendido. Él por ayudar a otras personas, no se ha dado cuenta que eso es tráfico de influencias”, contó.

Además, no descartó que los altos mandos hayan sabido que Fray estuvo en su casa, pues estuvo por mucho tiempo cuando este se encontraba en la clandestinidad. “Los altos mandos han estado acá, no niego ni afirmo que lo hayan visto”.





Comisión de Fiscalización citará a ‘El Español’

La Comisión de Fiscalización del Congreso citará para este miércoles 29 de marzo a Jorge Hernández, alias ‘El Español’, operador de Pedro Castillo que buscaba eliminar o anular a quienes consideraban opositores al golpista expresidente.

El congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), presidente del grupo de trabajo, anunció hoy esta decisión a través de Twitter. Fuentes de Perú21 indicaron que para la misma sesión ordinaria se planea convocar a Henry Shimabukuro, exasesor de inteligencia de Castillo.

‘El Español’ fue detenido preliminarmente el 7 de marzo por 10 días debido a su participación en la organización criminal que se gestó en Palacio de Gobierno con Pedro Castillo como principal líder.

VIDEO SUGERIDO: