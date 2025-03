El drama de los incendios en el Perú y la informalidad

El incendio que ocurrió en un almacén de juguetes clandestino en el Cercado de Lima no solo ha arrasado con edificios, sino que ha puesto sobre la mesa un problema que aún parece estar lejos de resolverse en el país: la informalidad.

César Luna Victoria, abogado y columnista de Perú21, recuerda en su columna del domingo, que tragedias como la sucedida en Barrios Altos ya han sucedido en la capital e incluso dejaron a centenares de personas muertas.

Desde 2016, cada año hemos tenido al menos un incendio de proporciones; en 2021 hubo dos; en 2024 fueron tres.

El analista detalla lo sucedido el 29 de diciembre de 2001 en Mesa Redonda, donde un fuego artificial desencadenó en una bola de fuego que consumió cuatro manzanas, dejando a 400 personas fallecidas. En esa línea, indica que si bien el entonces presidente Alejandro Toledo prohibió los fuegos artificiales, de poco o nada sirvió esta medida, puesto que días después el cielo limeño se iluminó con cohetes para celebrar el Año Nuevo 2002.

Tras esta tragedia, los siniestros se repiten constantemente y, casi siempre, son causados por la informalidad. Desde edificios sin sistemas contra incendios hasta edificaciones que sobrepasan los permisos otorgados por la municipalidad, en caso de que incluso se les otorgara algún permiso. Sin embargo, a pesar de que suceden reiteradamente, no se aplican políticas que cambien la situación.

Luna Victoria considera que el hecho de olvidar las tragedias y no hacer nada para evitar que se repita se llama "cultura de la inmediatez". El letrado considera que esta condición solo nos hace ver "la superficie del problema", mas no "sus causas profundas".

El jurisconsulto reitera que para solucionar el grave problema se requiere que la misma sociedad sea la que asuma que en realidad existe un problema y que "la autoridad política se compre el pleito de resolverlo".

Las causas del problema

Luna Victoria sostiene que Barrios Altos es un mercado sumamente concentrado, con más de un millón de visitantes diarios. Centenares de miles de personas trabajan en esta zona a través de micronegocios. Por lo tanto, existe un vínculo económico que incentiva a los comerciantes continuar en el lugar.

Por otra parte, la informalidad es el eje central sobre el que gira la mayoría de comercios y viviendas en el Perú. En esa línea, el abogado detalla que las leyes y regulaciones son ignoradas por los comerciantes. Es así como no hay una correcta edificación, ni cuidados en el sistema eléctrico.

A pesar de que estos problemas ya son conocidos desde hace más de dos décadas, diversos alcaldes han intentado llevar a cabo reubicaciones para mejorar la organización del mercado. Es así como se creó Polvos Azules y diversas galerías en el distrito de La Victoria.

La reubicación, por más que es necesaria, no es atractiva para los comerciantes, puesto que el éxito de su negocio depende de la capacidad de atraer a compradores a nueva ubicación. "No tiene sentido reubicar a los vendedores si no se garantiza que los compradores los seguirán al nuevo lugar", indica en su columna.

Por ello, el abogado resalta la necesidad estudios para determinar nuevas ubicaciones para reubicar los negocios, con el objetivo de descentralizar el mercado y garantizar un correcto sistema de transportes que permita el traslado de compradores a la nueva zona.

"Esa debiera ser una política pública, ejecutable por sucesivas administraciones. Eso nos falta; por eso, nos seguirán sobrando los incendios", enfatizó.

