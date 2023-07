La temible organización criminal Tren de Aragua acaba de subir el precio a la cabeza del jefe de la División de Investigación de Homicidios, coronel Víctor Revoredo Farfán. Lejos de amilanarse, el valeroso oficial ha respondido y ha prometido que con la ley en la mano capturará a cada uno de los integrantes de esta banda delincuencia que tiene ramificaciones en varios países de Latinoamérica.

Wanda del Valle Bermúdez (de 27 años), ‘Wanda’, la ‘Bebecita del Crimen’ o la ‘Bebecita del TikTok’, pareja de Christopher Joseph Fuentes González, ‘Maldito Cris’, ofrece ahora US$40,000 por la cabeza del mencionado oficial.

“A esta dama, Wanda del Valle Bermúdez y compañía criminal, por haber nacido en un mundo delictivo, no le vamos a permitir que venga a querer intimidar. Esa señorita está perdiendo su tiempo. La Policía Nacional del Perú está fortalecida”, subraya el oficial.

DESTACADA TRAYECTORIA

El coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) Víctor Revoredo Farfán es un hombre de fe. Devoto del Señor Cautivo de Ayabaca, ha integrado la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri desde que ostentaba el grado de teniente, es decir, desde la década de los 90 del siglo pasado.

Formó parte de una de las últimas promociones de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP). Ha resuelto los casos más emblemáticos de asesinatos ocurridos en el país. Pero también participó en el desmantelamiento de la más grande mafia que se ha enquistado en el Poder Judicial: Los Cuellos Blancos.

Quienes lo conocen aseguran que “ningún caso que él ha investigado ha quedado sin resolverse”. Asimismo, sostienen que su decisión de especializarse en la búsqueda de los responsables de cada crimen nace de su paso por Ayacucho, lugar al que fue destinado poco tiempo después de dejar la escuela, con el grado de alférez. Allí vio muchas muertes y fue testigo del sufrimiento de la gente.

El 13 de enero de 2020, mediante Resolución Ministerial 040-2020/IN, fue ascendido al grado de coronel, “por causal de acción distinguida” e, inmediatamente, asumió la jefatura de la División de Investigación de Homicidios.

NO IMPONDRÁN SUS CÓDIGOS

Fue en ese mes también que a esta unidad —su unidad— se le da un encargo en particular: que asuma la conducción de la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera, ante la creciente ola delincuencial, que era encabezada por sanguinarios hampones venezolanos, entre los que se encontraban los miembros de la temida organización criminal —transnacional— el Tren de Aragua.

“Es un grupo, una cepa criminal muy peligrosa. No les tiembla la mano para descuartizar, no les tiembla la mano para desenfundar una cacerina, como lo han hecho últimamente. Definitivamente, ellos desconocen que en el Perú existe la ley. Estas personas que han vivido durante muchos años en zonas liberadas, en convivencia diaria con el penal de Tocorón, definitivamente creen que acá van a implantar sus códigos y eso no lo vamos a permitir, porque en el Perú prevalece la ley”, enfatiza en diálogo con Perú21.

Uno de los primeros contactos que tuvo Revoredo Farfán —natural de Paita, Piura— con la megabanda venezolana fue el 9 de septiembre de 2019. Ese día se encontraron los cuerpos descuartizados del peruano Jafet Caleb Torrico Jara, de 24 años, y del venezolano Rubén Matamoros Delgado, de 22 años, en costales de rafia negra en el terminal Fiori, en San Martín de Porres, y en Acho, en el Rímac.

Un tatuaje que tenía este último fue clave para develar su origen. Además, este hecho desveló la ferocidad con que actuaba esta mafia, que ya opera en diez regiones del país y que tiene presencia en, al menos, seis países de Latinoamérica.

Últimamente, con la muerte ‘Maldito Cris’, la ‘Bebecita del Crimen’ fue asumiendo un rol más protagónico dentro del Tren de Aragua y sus facciones en el Perú. Ella, a través de su red social favorita —TikTok—, dio muestras de su devoción al criminal.

CRIMINAL PRECOZ

Sobre ella, la información que existe es difusa. La Policía Nacional ha tenido acceso a imágenes de su adolescencia. Se conoce que empezó a delinquir en su país, aproximadamente, a los 16 años. Es por ese tiempo que habría iniciado una relación con Christopher Joseph Fuentes González, ‘Maldito Cris’, en Venezuela.

Entre 2017 y 2018, la pareja arribó a Perú. Pero, mientras la ‘Bebecita del Crimen’ lo hacía de manera regular, el ‘Maldito Cris’ lo hacía ilegalmente, a través de la frontera norte, porque ya contaba con requisitoria por homicidios y otros delitos cometidos en su país. A ambos ya se les relacionaba, por aquel entonces, con el peligroso Tren de Aragua y sus facciones.

‘Wanda’ es amante de las fiestas, las joyas, la ropa de reconocidas marcas, el licor caro y el desenfreno. Se grababa en videos, los que colgaba en TikTok, en los que hacía alarde de todas sus excentricidades, de sus bailes.

Se mostraba, asimismo, en ropa de baño, recostada sobre lujosos yates. Generalmente estaba acompañada de su cómplice, el ‘Maldito Cris’, con quien celebraba aniversarios, navidades.

La Policía Nacional la describe como una persona fría y calculadora. Es, al mismo tiempo, audaz, astuta y presuntuosa. Ha sido acusada de formar parte de las organizaciones criminales Los Hijos de Dios y Puros Hermanos Sicarios, todas facciones del Tren de Aragua en Perú.

Para las autoridades, ella era la encargada de recibir los celulares o las joyas —entre ellas, relojes Rolex— que ‘Maldito Cris’ y otros miembros de la banda arrebataban. Adicionalmente, ha sido relacionada con la trata de mujeres para prostituirlas y con extorsiones.

Una de las más ‘emblemáticas’ imágenes que ella misma ha difundido es aquella en la que se le ve con un arma en la mano, al parecer una UZI.

Del mismo modo, sería la encargada de la logística; es decir, de conseguir las armas, las motos y los locales —los famosos búnkers—, donde organizaba juergas. Fue, precisamente, en uno de estos lugares donde fue intervenida. Ocurrió el 8 de agosto de 2022, en la discoteca La Cabañita, de San Juan de Lurigancho. En el lugar se encontró a más de 100 personas, la mayoría venezolanas, con droga, licor y 12 armas de fuego. ‘Wanda’ ocultó su rostro, trató de pasar desapercibida.

“‘Wanda’ ocupa un nivel intelectual. Se ubica en lugares estratégicos. Está siendo protegida por la organización criminal Tren de Aragua”, dijo el coronel PNP Víctor Revoredo en una entrevista dada el 27 de julio. “Es un personaje siniestro, que siempre ha estado vinculado a acciones criminales. Piensa que el dinero que ha obtenido ilícitamente le va a dar facilidades de vida”, acotó.

El oficial también aseguró que la ‘Bebecita del Crimen’ —quien se habría hecho cirugías y se habría cambiado el color de pelo para pasar desapercibida— tiene un hijo, producto de una relación que habría mantenido con un sujeto, dedicado a actividades criminales, que actualmente se encuentra en Chile.

UN OBJETIVO

La lucha contra el crimen es innegociable en la prédica del coronel Revoredo. “Estamos prestos a servir y, si las circunstancias nos llevan al camino de que tengamos que dejar todo por esta anhelada seguridad ciudadana, acá estamos”, precisa.

Esa fortaleza está cimentada en la devoción que le tiene al Señor Cautivo de Ayabaca —de la misma región donde nació— y al incondicional apoyo de su familia.

“Ellos saben que estamos al pie del cañón por un Perú querido que amamos y lo adoramos. Ellos saben que mi corazón está con ellos y que estoy dando todo por el Perú. Lógicamente, invoco e imploro a la justicia divina que sea el manto sagrado para que nos proteja siempre”, subraya.

En ese camino, el coronel Revoredo no está solo. También tiene el apoyo del alto mando policial. “Yo agradezco infinitamente a mi comandante general, al Alto Mando. Ni bien amanece se están comunicando conmigo y con mi familia”, finaliza.

“Nuestra principal fortaleza, antes que nuestra pistola, está en el señor Cautivo (de Ayabaca), patrono de la División de Investigación de Homicidios, ángel de la guarda de quien le habla y de todos los detectives que siguen esta línea de acción”. Coronel PNP Víctor Revoredo.