El aeropuerto que no podía despegar

Así no se recibe a la visita: Perú21 recorrió las zonas de acceso del nuevo aeropuerto Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y lo que encontró fue un incesante caos vehicular, desmonte por todos lados y desechos en la ribera del río Rímac, inseguridad permanente, pistas rotas y dos puentes Bailey instalados de emergencia. Este es el entorno del nuevo terminal, en el Callao, que el Gobierno de Dina Boluarte —dice— pondrá en operaciones el próximo 30 de marzo.

Camino al terminal aéreo, en el cruce de la avenida Elmer Faucett con Morales Duárez, limpiaparabrisas aprovechan el embotellamiento para exigir el pago de dinero. El acoso es permanente y no se observa a ningún policía cerca.

Sujetos de mal vivir rondan las unidades vehiculares para cometer robos. El viajero, atrapado en el tráfico, solo puede mirar y rezar para que nada malo le suceda.

Luego de al menos 40 minutos en el tráfico, el vehículo por fin logra avanzar hacia la rampa de acceso al aeropuerto. El ambiente allí es todavía peor: charcos de agua, desmonte, basura, pistas con huecos, una cola de vehículos de carga pesada y dos elefantes de metal dan la bienvenida al turista

“Ese puente gracias a Dios que no se vaya a caer; están las bases sobre un relleno sanitario”, advierte el residente Víctor.

“Está verde (que se llegue al 30 de marzo), mucho tráfico, el carro casi me atropella. Faucett es la vía principal para el aeropuerto y se forma un tráfico de 15 cuadras”, señala el vecino John.

Los vecinos cuentan que, actualmente, uno o dos policías vigilan el lugar y que la Municipalidad Provincial del Callao ha instalado un puesto de Serenazgo. Sin embargo, el lugar ha sido desde siempre inseguro por la presencia de delincuentes y criminales que suelen agarrarse a balazos.

IMPROVISACIÓN

La concesionaria Lima Airport Partners (LAP) tiene casi lista la obra del nuevo aeropuerto, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no ha cumplido con entregar a tiempo el puente Santa Rosa, el cual recién estaría listo en 2027. Ello ha obligado a las autoridades a optar por medidas paliativas y soluciones de última hora.

Luis Quispe, director de Luz Ámbar, explicó que la inacción del Estado a través del MTC, durante los últimos 10 años ha llevado a que los actuales funcionarios improvisen soluciones paliativas que no hacen más que denigrar la imagen del Perú ante el mundo.

“Es sumamente preocupante. El puente Bailey se ha minimizado, subestimado, y no debería ser así. Los 13 ministros de los 10 años anteriores no se han preocupado por construir. La obra del aeropuerto estuvo a cargo del privado, que ha cumplido, y el Estado tenía la obligación de habilitar todo el entorno del aeropuerto, y no lo ha hecho”, declaró.

“El descuido en el sector (MTC) es evidente. Se evidencia falta de voluntad, ineptitud de las autoridades; en general, el tránsito y el transporte en el país están descuidados, colapsados”, enfatiza.

DESCARGO

El MTC le dijo a Perú21 que la rehabilitación de la avenida Morales Duárez tiene un avance del 50% y que se viene haciendo el mantenimiento de la avenida Santa Rosa. Ambos trabajos, dijo, concluirán durante el mes de marzo.

Son 124 policías los que brindarán seguridad en el ingreso y salida del nuevo terminal. El caos vehicular se espera solucionar con la semaforización en las intersecciones de la avenida Morales Duárez. No es cierto, subrayó, que los puentes Bailey estén instalados sobre un relleno sanitario.

El hecho factual es que tanto para el que recién llega o el que se va, el camino al aeropuerto es un vía crucis de incompetencia que injustamente castiga a uno de los mejores destinos del planeta.

